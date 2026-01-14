La Guardia Revolucionaria iraní asegura estar preparada para responder a «los errores de cálculo del enemigo»

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el mayor general Mohammad Pakpour, aseguró este miércoles que Teherán dará «una respuesta decisiva al error de cálculo del enemigo» y acusó al presidente de EE.UU., Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser unos «asesinos de la juventud de Irán».

«La poderosa y popular Guardia Revolucionaria se encuentra en plena disposición para responder con firmeza al error de cálculo del enemigo y al de los traidores internos y mercenarios con rasgos del ISIS*», dijo.

El alto mando aseguró que «los brutales crímenes de sus mercenarios nunca serán olvidados y obtendrán respuesta en el momento oportuno». «Sin duda, Trump y Netanyahu son los asesinos de la juventud de Irán y de los defensores de la seguridad del país», agregó.

En ese sentido, insistió en que «la sagrada unidad de la nación iraní» neutraliza lo que describió como «planes delirantes» de los dirigentes de la Casa Blanca y de Tel Aviv contra un Irán fuerte.

El mandatario estadounidense amenazó con intervenir militarmente en el país persa si se producían muertes de manifestantes en el marco de las masivas protestas antigubernamentales que estallaron a finales de diciembre.

A su vez, Teherán ha acusado a EE.UU. e Israel de instrumentalizar las protestas como parte de una «guerra blanda» y les ha advertido severamente contra cualquier injerencia en los asuntos internos de la República Islámica.

Las protestas masivas en Irán estallaron a fines de diciembre, luego de que comerciantes de la capital cerraran sus negocios en protesta por la devaluación del rial iraní, que cayó a mínimos históricos frente al dólar estadounidense.

T/RT