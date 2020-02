«La ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros»: Simón Rodríguez

«La ignorancia es la causa de todos los males que el hombre se hace y hace a otros; y esto es inevitable, porque la moniciencia no cabe en un hombre: puede caber, hasta cierto punto, en una sociedad (por el más y el menos se distingue una de otra). No es culpable un hombre porque ignora – poco es lo que puede saber -, pero lo será si se encarga de hacer lo que no sabe». Tal día como hoy, 28 de febrero, pero hace 166 años, falleció ‘El Maestro de América’: Simón Rodríguez.

«Venezuela conmemora 166 años de la siembra del eterno maestro, Simón Rodríguez. El Gran Robinson de América que llevó su luz y sabiduría por todos los rincones del continente. La Revolución Bolivariana exalta su pensamiento, garantizando una educación liberadora e inclusiva», escribió el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter.

Sobre la lucha bolivariana, el Maestro de ‘El Libertador’, llegó a decir: «La causa del general Bolívar es la causa de los pueblos americanos. No es Bolívar el defendido (en el libro), porque no lo necesita; se defiende la causa de los pueblos, justificando las intenciones y la conducta de sus jefes».

Su labor como educador la inició oficialmente cuando el Cabildo de Caracas le otorgó, en 1791, el permiso para ejercer de maestro de escuela de primeras letras en la única escuela pública de esa ciudad. Entre sus obras se encuentran El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social, Sociedades Americanas, Luces y virtudes sociales.

Venezuela conmemora 166 años de la siembra del eterno maestro, Simón Rodríguez. El Gran Robinson de América que llevó su luz y sabiduría por todos los rincones del continente. La Revolución Bolivariana exalta su pensamiento, garantizando una educación liberadora e inclusiva. pic.twitter.com/avNntPZOrI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 28, 2020

T/CO

F/@NicolasMaduro