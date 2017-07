La Juvenil de Rock Sinfónico y la Juvenil Latina ofrecerán concierto en el Teresa Carreño

Como parte del ciclo “En la Ribas: el Conservatorio Simón Bolívar”, el próximo miércoles 12 de julio, a las cinco de la tarde, se presentarán la Banda Infantil y Juvenil de Rock Sinfónico y la Orquesta Infantil y Juvenil Latina en la Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño.

Bajo la batuta de Luis Rodríguez, director de la Orquesta de Rock Sinfónico del estado Nueva Esparta, la Juvenil de Rock Sinfónico abrirá el concierto con el Himno del Rock, conformado por temas que se convirtieron en referentes sonoros para una generación, entre ellos “Gimme Shelter” y “Paint It, Black” (RollingStones), “She Loves You” (The Beatles), “Under Pressure” (Queen), “Smoke on the Water” (Deep Purple),”The Trooper” (Iron Maiden), “Sweet Child o’ Mine” (Guns N’ Roses) y “Knights of Cydonia” (Muse).

En tanto, la Orquesta Infantil y Juvenil Latina, dirigida por el maestro trombonista Pedro Moya, interpretará temas de grandes artistas como Johnny Pacheco, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón, Tito Puente, Rubén Blades y el Gran Combo de Puerto Rico, refiere nota de prensa.

La Orquesta Infantil y Juvenil de Rock Sinfónico forma parte del Conservatorio de Música Simón Bolívar, institución a cargo de la formación académica de los jóvenes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Fuente/AVN

Foto/Archivo