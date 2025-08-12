La juventud venezolana se moviliza en respaldo al presidente Maduro

En un acto celebrado en la Escuela Internacional de Liderazgo Antonio José de Sucre, la juventud venezolana y diversos movimientos sociales manifestaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Esta concentración, que se da en el contexto de recientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos, buscó reafirmar el compromiso de los jóvenes con la Revolución Bolivariana y la defensa de la soberanía nacional.

Durante la jornada, el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, leyó un comunicado oficial en el que se rechazan las acusaciones de «narcoterrorismo» y se hace un llamado a los pueblos de América Latina a mantenerse unidos.

Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUV, y Génesis Garvett, presidenta de la Gran Misión Venezuela Joven, también intervinieron para subrayar el compromiso de la juventud con el liderazgo de Maduro y su papel en el desarrollo del país.

Ambas destacaron que la juventud venezolana está firme y dispuesta a defender la nación ante cualquier amenaza externa.

