La naviera venezolana Venavega ha trasladado 65.000 toneladas de alimentos en 2020

El presidente de la Corporación Venezolana de Navegación (Venavega), general Arnulfo Alburjas Sánchez, recordó que el comandante Hugo Chávez en noviembre de 2009 firmó el decreto para crear esta naviera para potenciar el comercio marítimo, y que hoy está a cargo del Plan de Cabotaje. Solo en 2020 ha trasladado 65.183 toneladas de alimentos a varios puntos del país.

“Con el nacimiento de la Gran Misión Transporte Venezuela en 2019 se consolidó la atención integral del transporte multimodal a escala nacional, lo que permitió que el buque Manuel Gual de Venavega transportara a los principales puertos del país más de 4.526.000 cajas CLAP de enero a agosto de este año”, destacó Alburjas.

Desde la creación del Plan de Cabotaje en 2018, por instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, Venavega ha consolidado este sistema de transporte marítimo de calidad, bajo los lineamientos del ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu.

Voces de mar

Unos 19 tripulantes venezolanos laboran en el buque Manuel Gual que actualmente se encarga del Plan de Cabotaje. El capitán del buque, oficiales de cubierta, jefe de máquina, maquinistas, electricistas, timoneles, aceiteros, cocinero y cadetes de la Universidad Marítima del Caribe, se forman y actualizan constantemente a bordo para ejecutar con eficiencia, ética y compromiso sus funciones.

Pablo Salazar, marino timonel de esta nave, explicó que la “parte esencial del mantenimiento es para que el buque vaya y venga de un puerto a otro sin ningún inconveniente a la hora de la descarga o de la apertura de las bodegas esté todo en su sitio para no tener retrasos en operaciones. Así se hace más óptimo y más rápido el Plan de Cabotaje”.

Agregó Salazar que la tarea de cada tripulante “es un aporte para el bienestar del país, porque si nosotros no estamos, esto se paraliza, si nosotros no hacemos el Cabotaje no se realiza el traslado de los alimentos. Gracias a la oportunidad que nos da Venavega, hacemos el trabajo”.

Al fondo de la embarcación se desempeña Jaime Tejada, aceitero de la sala de máquinas, quien detalló que las funciones de cada tripulante son importantes, “porque si no se cumple con el mantenimiento y supervisión, el pueblo que nos espera en Margarita o en Cumaná no recibiría la comida”.

“Comprometidos con la patria, con vocación y sentido social, la clase trabajadora de Venavega, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), cumple sus responsabilidades con determinación para apoyar a los venezolanos frente al bloqueo imperialista y ante la pandemia por el Covid-19 que ha llevado a transitar por una cuarentena con el modelo 7+7 ideado por el Ejecutivo Nacional”, resaltó Tejada.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía Venavega

Caracas