La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas presenta programación especial por sus 46 años

La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC) conmemorará su 46° aniversario con una serie de conciertos bajo el título “Del Barroco al Impresionismo”, un ciclo que propone redescubrir distintos periodos de la música académica con interpretaciones renovadas para el público caraqueño.

La agenda, que marca el inicio de la temporada a cargo del maestro Daniel Gil en su primera etapa como director artístico, rindió homenaje al legado del maestro Rodolfo Saglimbeni, reconocido por diseñar programas amplios capaces de atraer audiencias múltiples generaciones.

El ciclo comenzó el sábado 24 de enero con una presentación dirigida por la maestra Isabel Palacios, que incluyó piezas de Purcell, Vivaldi, Lully, Rameau, Bach y Händel, con solistas como la soprano Greylis Bracho y la violinista Jhulianna Ramos, además de la participación de la Camerata de Caracas.

El 31 de enero, bajo la dirección de Daniel Gil, se ofrecerá un repertorio centrado en Arriaga, Mozart y Haydn, con el pianista Samuel Sanguino como solista en el Concierto para piano No. 22 de Mozart y la emblemática Sinfonía No. 104 “Londres” de Haydn.

El programa continúa el 7 de febrero con un concierto temático dedicado a Beethoven, que combinará la Obertura Coriolano y la Sinfonía No. 4 con el Concierto para piano No. 4, esta vez interpretado por Federico Dávila.

El ciclo cumple con una de sus últimas citas el 21 de febrero con obras del Romanticismo, incluida la Obertura de “Oberon”, el Concierto para piano No. 1 de Liszt con Andrés Roig y la Sinfonía No. 3 “Escocesa” de Mendelssohn. La programación concluirá con un recorrido por el Impresionismo el sábado 21 de febrero, ofreciendo piezas de Satie, Ravel y Debussy que contarán también con las voces del Coro Aequalis Aurea dirigido por Ana María Raga.

T/CO