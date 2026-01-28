Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela

La Simón Bolívar irrumpe en la élite mundial con histórica primera nominación al Grammy 2026

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (SSBV) obtuvo por primera vez una nominación a los Premios Grammy 2026, en la categoría Mejor Interpretación Orquestal (Best Orchestral Performance), gracias a su grabación del Boléro, M.81 de Maurice Ravel.

El director ejecutivo de la orquesta, Eduardo Méndez, destacó que este reconocimiento es fruto de una evolución artística sostenida y de un proceso formativo continuo. “Hay una mezcla generacional importante; es una orquesta joven que ha pasado por múltiples procesos de formación. Ese sonido característico no se ha mantenido estático; la conjunción perfecta entre Gustavo Dudamel y la orquesta genera ese color único que representa a Venezuela”, afirmó.

Méndez subrayó que la nominación trasciende el ámbito musical y refleja el alcance del modelo educativo creado por el maestro José Antonio Abreu. “Ver a los muchachos de la orquesta, que hoy ya son profesores de altísimo nivel, es una inspiración para todos los niños y jóvenes de los núcleos en todo el país”, señaló.

Agregó que este reconocimiento internacional envía un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones formadas en El Sistema. “Esta nominación les demuestra que también pueden alcanzar estos objetivos a través del estudio y la metodología”, puntualizó.

La producción fue grabada en Londres en 2025, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel y el sello discográfico Platoon, y compite con registros de la Boston Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony y la National Philharmonic.

Este logro marca la primera vez que una orquesta latinoamericana es nominada en esta categoría, consolidando el prestigio internacional y el sonido distintivo de la agrupación venezolana frente a conjuntos de amplia trayectoria mundial.

T/CO

