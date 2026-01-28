La Simón Bolívar irrumpe en la élite mundial con histórica primera nominación al Grammy 2026

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (SSBV) obtuvo por primera vez una nominación a los Premios Grammy 2026, en la categoría Mejor Interpretación Orquestal (Best Orchestral Performance), gracias a su grabación del Boléro, M.81 de Maurice Ravel.

El director ejecutivo de la orquesta, Eduardo Méndez, destacó que este reconocimiento es fruto de una evolución artística sostenida y de un proceso formativo continuo. “Hay una mezcla generacional importante; es una orquesta joven que ha pasado por múltiples procesos de formación. Ese sonido característico no se ha mantenido estático; la conjunción perfecta entre Gustavo Dudamel y la orquesta genera ese color único que representa a Venezuela”, afirmó.

Méndez subrayó que la nominación trasciende el ámbito musical y refleja el alcance del modelo educativo creado por el maestro José Antonio Abreu. “Ver a los muchachos de la orquesta, que hoy ya son profesores de altísimo nivel, es una inspiración para todos los niños y jóvenes de los núcleos en todo el país”, señaló.

Agregó que este reconocimiento internacional envía un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones formadas en El Sistema. “Esta nominación les demuestra que también pueden alcanzar estos objetivos a través del estudio y la metodología”, puntualizó.

La producción fue grabada en Londres en 2025, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel y el sello discográfico Platoon, y compite con registros de la Boston Symphony Orchestra, The Philadelphia Orchestra, San Francisco Symphony y la National Philharmonic.

Este logro marca la primera vez que una orquesta latinoamericana es nominada en esta categoría, consolidando el prestigio internacional y el sonido distintivo de la agrupación venezolana frente a conjuntos de amplia trayectoria mundial.

T/CO