“La traición se la pagaron con traición”: Petro tras destitución de Dina Boluarte

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este viernes a la destitución de la mandataria peruana Dina Boluarte, con quien mantuvo una relación diplomática marcada por tensiones desde su llegada al poder en 2022.

“La traición se la pagaron con traición”, expresó Petro en referencia al desenlace político en Lima, recordando además que “queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas”, afirmó.

El mandatario colombiano ha sido una de las voces más críticas frente al gobierno de Boluarte, al que se negó a reconocer por considerar ilegítima la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, ocurrida en diciembre de 2022 tras un fallido intento de disolver el Congreso.

La madrugada de este viernes, el Parlamento peruano aprobó una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral” contra Boluarte, en medio de una profunda crisis de seguridad y gobernabilidad. De acuerdo con la Constitución del país, el liderazgo del Ejecutivo fue asumido por el presidente del Congreso, José Jerí.

