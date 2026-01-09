La UE aprueba acuerdo comercial con el Mercosur

Los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el controvertido acuerdo comercial con Mercosur, informó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

«Celebro la decisión adoptada hoy por el Consejo de aprobar el Acuerdo UE–Mercosur», escribió Costa en su cuenta de X.

El acuerdo se alcanzó hoy después de que, finalmente, Italia venciera sus reticencias y votara a favor, creando así la mayoría suficiente para que saliera adelante.

En un principio, el acuerdo iba a firmarse a finales de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil, bajo la presidencia pro tempore del gigante sudamericano, pero el retraso de última hora hará que la ceremonia de la firma final sea organizada finalmente por Paraguay el 17 de enero, ya que el país ocupa en estos momentos la presidencia del grupo.

T/SPUTNIK