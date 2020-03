La USA Gymnastics se quiere lavar las manos en caso de abuso sexual

La exgimnasta y tres veces medallista de oro olímpica, Aly Raisman, se mostró realmente molesta en una entrevista televisiva, sobre el acuerdo que propone la USA Gymnastics para las víctimas de los abusos sexuales infringidos por Larry Nassar, según el portal yahoo.com.

Se debe recodar que este crimen data de 2016, cuando el citado Nassar, un exmédico osteópata del equipo nacional de gimnasia estadounidense, fue demandado por cientos de atletas, que señalaron que Nassar abusó sexualmente de ellos bajo el pretexto de proporcionar tratamiento médico.

Desde las primeras declaraciones públicas que se hicieron en septiembre de ese año, más de 265 mujeres, incluyendo exmiembros del equipo nacional de gimnasia gringo como Jamie Dantzscher, Jeanette Antolin, McKayla Maroney, Aly Raisman, Maggie Nichols, Gabby Douglas, Simone Biles y Jordyn Wieber, lo acusaron.

Al año siguiente fue condenado por varios crímenes, incluyendo pornografía infantil, agresión sexual en primer grado. Su condena total es de 175 años de prisión. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos y la Universidad Estatal de Míchigan, donde Nassar era miembro de la facultad, han sido acusados de permitir el abuso de Nassar y fueron demandados en juicios civiles que exgimnastas han presentado contra Nassar.

En entrevista el lunes 2 de marzo con el programa Today de la cadena NBC, Raisman rechazó rotundamente la propuesta, y acusó a USA Gymnastics de encubrir a quienes sabían sobre el abuso y el tiempo en el que se produjeron. El acuerdo legal, del que se queja Raisman, tiene dos aristas principales que llaman la atención no solo de la misma exgimnasta estadounidense, sino de abogados y de la opinión pública en general.

El primero es netamente financiero: 215 millones de dólares se dividirían entre las más de 150 víctimas de Nassar en un sistema de cuatro niveles en función de cuánto progresaron en su carrera de gimnasia y dónde ocurrió el abuso. Se calcula en promedio cerca de un millón de dólares por víctima.

YO NO FUI

El segundo es legal: el acuerdo liberaría al expresidente de los organismos que rigen la gimnasia en Estados Unidos, Steve Penny, a los exentrenadores Martha y Béla Károlyi, y a otros funcionarios y líderes de este deporte, de cualquier responsabilidad. No podrían ser demandados o procesados por ignorar o permitir el abuso de Nassar durante décadas, que como médico que se desempeñaba, pudo bien disfrazar como “tratamiento y terapias médicas”.

Raisman, quien fue abusada sexualmente por Nassar, no tuvo dudas al hablar sobre el acuerdo: “Es realmente ofensivo. Muestra que no les importa. Solo están tratando de ocultarlo debajo de la alfombra y esperando que la gente olvide todo esto cuando vean los Juegos Olímpicos Tokio 2020 este verano”.

Otras gimnastas se han unido al reclamo de Aly Raisman, quien denuncia en un buen momento las cláusulas de negociación que beneficiarían, sin duda, a más involucrados en los abusos, al menos por omitirlos o pretender que no existían los mismos en contra de las jóvenes atletas. Algo que nadie más había señalado.

Simone Biles, quien también fue abusada por Nassar, compartió sus sentimientos en Twitter: “¡Qué sentí en el aeropuerto! Me dirijo a la concentración del equipo. Todavía espero respuestas de la USA Gymnastics y de la Usopc (Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU). Ojalá ambos requieran una investigación independiente de los sobrevivientes como yo. Me lleno de ansiedad. Es difícil tratar de no pensar en todo lo que no quiero pensar! ¿Y ellos tampoco quieren saber cómo se permitió que todo sucediera y quién lo permitió y, así, evitar que no suceda de nuevo? ¿Se debe forzar a las personas a rendir cuentas? ¿A quién le pregunto? Me siento indefensa en este momento”.

Biles se unió a Rachael Denhollander, quien fue la primera mujer en hacer público el abuso de Nassar: “Estoy de acuerdo contigo, Simone. Tu carácter y valentía están muy por encima de cada una de esas organizaciones. Los patrocinadores de las mismas deben saber que lo peor que pueden hacer por las sobrevivientes, las atletas y las próximas generaciones es mantener vigentes a estas organizaciones corruptas”.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas