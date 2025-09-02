Labores de mantenimiento y recuperación se ejecutan en Paseo Los Próceres

A través de un proyecto se inició el mantenimiento y la recuperación de las obras arquitectónicas del Paseo Los Próceres con el objetivo de contribuir con la conservación de este emblemático lugar capitalino.

Se pudo conocer, que ya fueron culminadas las labores de paisajismo con el cuidado y siembra de grama esmeralda y la restauración y mantenimiento de mosaicos, relieves y esculturas, que ejecuta la Corporación Juntos Todo es Posible. Además, se adecúan las bombas centrífugas de las fuentes, con el fin de que el agua vuelva a fluir.

Las labores contempladas en este proyecto de gran escala, que abarca más de 2 km, son ejecutadas por una cuadrilla de 70 trabajadores de la Corporación, quienes han instalado, entre otras cosas, un nuevo sistema de cableado y lámparas led en el Paseo para una correcta iluminación.

Esta corporación es una entidad creada para impulsar la participación popular y la autogestión en la ejecución de obras, supervisión y mantenimiento, para garantizar la calidad y durabilidad de los proyectos bajo un enfoque de justicia social y soberanía popular en Venezuela.

F/VTV