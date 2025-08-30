Lacava denunció que un grupo minúsculo de «políticos fracasados y fascistas» promueven amenazas contra el país

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, enfatizó que la conciencia patriótica se ha fortalecido frente a las amenazas externas, promovidas por «un minúsculo grupo de políticos fracasados, psicópatas y fascistas que no buscan la paz ni el bienestar del pueblo venezolano».

