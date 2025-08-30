Lacava denunció que un grupo minúsculo de «políticos fracasados y fascistas» promueven amenazas contra el país

“Han sido promovidas por un minúsculo grupo de políticos fracasados, psicópatas y fascistas que no buscan la paz ni el bienestar del pueblo venezolano», expresó.
Lacava recordó que desde tiempos históricos la entidad fue cuna de la libertad de la región, al tiempo que enfatizó que “todo el pueblo carabobeño se ha organizado en perfecta unidad que hoy demuestra por qué esta tierra es imbatible e indoblegable”.
Recalcó que Carabobo está listo para enfrentar cualquier intento de desestabilización e hizo un llamado a confiar en la fuerza del pueblo: «No esperemos nada de nadie, sino de nosotros mismos. En esta tierra ha sido forjada en libertad, soberanía y autodeterminación, y hoy más que nunca está con su presidente, con su independencia y con su ejemplo moral para el mundo”.