Ladakh: protestas dejan cuatro muertos y decenas de heridos en medio de tensiones con Nueva Delhi

Una protesta en la ciudad de Leh, capital de Ladakh, derivó este miércoles en enfrentamientos que dejaron al menos cuatro fallecidos y decenas de heridos, incluidos más de 30 agentes de seguridad, según reportes oficiales.

La manifestación comenzó de manera pacífica, pero se tornó violenta tras el ingreso de grupos de jóvenes que atacaron edificios administrativos y la sede regional del Partido Popular Indio (BJP).

Los disturbios estallaron luego de que dos activistas fueran hospitalizados tras una huelga de hambre de 15 días. En respuesta, las fuerzas de seguridad desplegaron gases lacrimógenos y, posteriormente, armas de fuego en lo que calificaron como acciones de autodefensa. Varios vehículos policiales y oficinas fueron incendiados, lo que obligó a imponer restricciones que prohíben las concentraciones de más de cinco personas en la ciudad.

El activista local Sonam Wangchuk afirmó en un videomensaje que la protesta fue “un estallido juvenil, una especie de revolución de la generación Z”, aludiendo al descontento acumulado por la falta de respuesta a las demandas de la población. No obstante, representantes del BJP rechazaron esa versión y atribuyeron la violencia a intereses políticos que, aseguran, buscan desestabilizar la región.

Desde 2019, cuando Ladakh fue separado del antiguo estado de Jammu y Cachemira y perdió su estatus especial, las exigencias locales se han centrado en la restitución de la representación política, mejoras en las condiciones laborales y la recuperación de un grado de autonomía. Las tensiones de esta semana evidencian la persistencia de esas demandas y el papel cada vez más visible de la juventud en la vida política de la región.

