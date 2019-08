Lapidarios testimonios contra Macri en el diario El País: Perdió a sus aliados mediáticos mundiales

Los efectos de la amplia derrota que sufrió el gobierno nacional en las PASO del último domingo ha hecho que la prensa internacional aliada a Mauricio Macri tambien haya empezado a soltarle la mano. El diario español El País, uno de los que saludó su llegada al poder en 2015, se desliga ahora con una nota en la que predominan las voces de los votantes desencantados.

La nota tiene un título lapidario: “Macri nos decepcionó, lo hundió todo”. La bajada consigna que “parte del electorado argentino que votó al presidente en 2015 le da la espalda por el impacto de la crisis”.

En el texto lleva al firma de la corresponsal del diario en la Argentina Mar Centenera. Detalla que nadie imaginaba una diferencia de quince puntos y que “hay muchos votantes desencantados con el Gobierno de Mauricio Macri, al que responsabilizan del deterioro económico del país”.

Las voces hablan por sí solas. «Yo lo voté porque pensé que iba a sacar la droga de la calle, dar un poco de seguridad, cambiar cosas que había que estaban mal. Pero desde que asumió nos decepcionó: lo hundió todo», asegura dice el kiosquero Gennaro, que votó al Frente de Todos. “Dicen que Cristina es una chorra, Yo lo acepto, pero ¿y ellos? Re contra roban con la timba financiera. Ellos mismos levantan el dólar y ellos mismos lo compran», agregó el hombre.

«Lo voté porque entendía que este país necesitaba un cambio y pensé que él podía ser la solución a una estabilidad económica, a una industrialización más abierta al mercado internacional y una implementación de un mercado industrial interno. En vez de estabilidad hemos retrocedido», dice a su vez Bartolo Santana, mientras el texto consigna cómo subieron la inflación y la pobreza en los últimos cuatro años.

Parte de la crítica pasa por los tarifazos: “Macri nos tocó el bolsillo a todos. Entendemos que el gas, la luz, el agua y el transporte no podían valer lo que valía, pero tampoco hubo un equilibrio. Hoy el dinero no nos rinde”, sigue el hombre.

En la nota priman las voces críticas a Macri, pese a algún testimonio como el de Stella Maris en Retiro. “Al argentino no le gusta trabajar ni estudiar, prefiere volver a un gobierno totalitarista como el que ya tuvimos que padecer durante doce años», consigna El Pais el testimonio de esa mujer, que incluso amenaza con irse a España si vuelve el kirchnerismo.

Los reproches a la gestión macrista se repiten y dan cuenta de los estragos económicos y sociales de las políticas del Gobierno. «Casi voté a Macri, pero por suerte no. En estos años me quedé sin trabajo y mi marido también. Yo pude volver a trabajar en blanco, soy empleada doméstica, pero mi marido no. Él es electricista, pero ahora trabaja en negro en albañilería», afirma Rocío García. “Macri lleva bien el país para las empresas grandes, no para las chicas, ni para los comercios ni la gente, solo para los ricos. Ojalá pierda», agrega en el cierre de un texto que no deja bien parado al mandatario.

F/Pagina12

F/Télam