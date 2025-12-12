Lara exporta a Estados Unidos 161 toneladas de café verde

En un evento clave para el sector exportador venezolano, la Empresa de Comercio Exterior (EMCOEX) exportó 161 toneladas de café verde a los Estados Unidos, desde el puerto seco de Barquisimeto, en el estado Lara.

La operación registrada como la número 328 fue supervisada de manera directa por el gobernador de la entidad, Luis Reyes Reyes, acompañado del secretario de Desarrollo Económico de la gobernación, Tomás Elías Reyes, y el presidente de EMCOEX, Juan Carlos Romero.

El gobernador Reyes Reyes destacó la continuidad de estas actividades como un motor para la economía local. «Estamos presenciando la salida de 161 toneladas de café, distribuidas en siete contenedores, con destino a los Estados Unidos», afirmó tras asegurar que la exportación «permite que los consumidores internacionales disfruten de la calidad del café venezolano, reflejando el compromiso del gobierno regional con el desarrollo económico y la apertura de mercados».

Asimismo, manifestó que este envío subraya el éxito de la EMCOEX y representa un significativo impulso para la economía de Lara y la nación, consolidando la presencia del producto venezolano en el mercado norteamericano.

Señaló que para asegurar el cumplimiento de todos los estándares internacionales, el proceso de carga y verificación contó con la participación activa de la «herradura de exportación», integrada por representantes del Insai, Resguardo, Antidrogas, Seniat y Agentes Aduanales.

F/AVN