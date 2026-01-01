Largometrajes venezolanos participaron en Festival de Cine de la India

Tres películas venezolanas brillaron en el Festival de Cine de la India, cita cinematográfica celebrada en la ciudad de Khajuraho, en colaboración con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la nación surasiática.

Los filmes “Los Herederos”, dirigida por Pablo de la Barra; “Turba”, de Andrés y Luis Rodríguez, y el documental “Kueka Memoria Ancestral”, de María de los Ángeles Peña, se exhibieron con gran receptividad al público asistente al festival, mostrándoles la diversidad del cine producido en el país suramericano.

La embajadora Capaya Rodríguez señaló que la participación en este festival permitió estrechar aún más los vínculos culturales entre India y Venezuela, al contribuir con la promoción de la cultura nacional, que ha brillado de manera especial.

Destacó que este año, a través de la gestión de la Misión Diplomática a su cargo, en colaboración con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la distribuidora nacional de cine Amazonia Films, Fest Hunters y productores nacionales, garantizaron la presencia del cine criollo en 15 festivales, con la participación de 16 largometrajes, con tres estrenos para la región de Asia y cuatro premios.

La jefa de Misión indicó que la cultura es un eje fundamental del Gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien a través de distintos planes y acciones apoya a la industria del cine para que continúe fortaleciéndose, y que sin duda alguna constituye un frente de resistencia ante los embates imperialistas en marcha contra Venezuela.

F/Embajada de Venezuela en la India