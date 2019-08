«Las brasileñas volverán a ser respetadas», afirma Lula da Silva

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en una carta leída durante una gigantesca marcha en protesta contra el Gobierno de Jair Bolsonaro que las mujeres brasileñas volverán a tener el respeto y cariño que merecen.

«El pueblo brasileño será tratado nuevamente con el respeto que se merece. Las mujeres de nuestra tierra volverán a tener el respeto y el cariño que se merecen. El odio no vencerá al amor. El miedo no vencerá a la esperanza. La grosería no superará la solidaridad», escribió Lula en la misiva leída en la concentración por el excandidato presidencial Fernando Haddad.

Según los organizadores, unas 80 mil trabajadoras rurales e indígenas participaron en la movilización, que de manera pacífica marchó por la céntrica Explanada de los Ministerios en Brasilia y se ubicó frente al Congreso Nacional, por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia.

En su carta, Lula señala que durante su mandato «buscamos gobernar con la generosidad de una madre que se preocupa por todos, protegiendo a los débiles. Ahora Brasil está gobernado por el odio y la locura de quienes hablan poco a los poderosos, pero fingen ser valientes contra los indefensos».

Es por eso, detalla, que realmente «quiero felicitar el verdadero coraje de esta marcha (las Margaritas) que lleva a las mujeres del campo a ver y ser vistas por los poderosos de Brasilia. Míralos bien. Y que vean a la gente de nuestra tierra a quienes deberían respetar, a quienes deberían trabajar y proteger nuestra soberanía».

Para el fundador del Partido de los Trabajadores, «este momento difícil de hoy pasará. No es el final de nuestra caminata. Es solo una pausa en la construcción de Brasil lo que queremos: justo, con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia».

«Gracias por el abrazo, por el cariño. Sigamos, sin miedo a ser felices. Las margaritas han llegado y no pueden detener la primavera», refiere finalmente en el mensaje el exdirigente obrero, quien cumple prisión desde el 7 de abril de 2018 por supuestos hechos de corrupción.

T/Prensa Latina

F/Archivo