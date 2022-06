Las mártiras tendrá funciones en Nueva York

Amapola y La Barroca, dos travestis, van al cementerio para rendir homenaje a su amiga Lila Lamour caída ante la transfobia. En ese viaje confrontan las diferencias y refuerzan la solidaridad, porque más pesan los lazos afectivos que las unen que los que las distancian.

Escrita por Pablo García Gámez y basada en un comentario publicado en el diario argentino Página 12, Las mártiras muestra un aspecto de la lucha travesti: mantener la identidad asumida más allá de la vida.

Estas mártiras son doblemente marginales; para ellas no es posible una operación de implante de senos y menos de reasignación de sexo. Lo poco que tienen lo usan para sobrevivir.

Su autor y productor, Pablo García Gámez, es un venezolano radicado en Nueva York, donde ha recibido diversos reconocimientos. En Venezuela fue galardonado con el Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional, organizado por la Compañía Nacional de Teatro, y con la Orden al Mérito en el Trabajo en primera clase Alfredo Maneiro.

El pasado mes de mayo la pieza participó en FuerzaFest, festival Latinx multidisciplinario organizado por la Federación Hispana que aprovecha el poder orgánico del arte para inspirar reconocimiento, visibilidad y respeto por las personas que transgreden las normativas de género y sexualidad.

En este encuentro fueron galardonados Braulio Basilio con el Outstanding Performance in a Leading Role Award; Fernando Vieira con el Outstanding Achievement in Directing y Pablo García Gámez con el Best Production Award.

De ahí que esta obra, ganadora de tres premios en FuerzaFest 2022, fue seleccionada para participar en el Pridefest los días 18 y 19 de junio en The Tank de Nueva York, Estados Unidos.

Poder llegar

Para Fernando Vieyra, “estos reconocimientos significan que logramos conectarnos con la audiencia. El público respondió porque de alguna forma pudieron identificarse con la humanidad de estos personajes. Como director mi objetivo era lograr interpretaciones sinceras a través de un texto que trata el tema de las travestis y trabajadoras sexuales con respeto”.

Pridefest destaca el trabajo que celebra la comunidad queer. Aborda los desafíos que enfrenta este colectivo mientras luchan por los derechos, la representación y la justicia; presenta nuevas ideas y percepciones sobre cómo nos definimos individualmente, dentro de nuestra propia comunidad y en la comunidad en general.

“Pridefest brinda una excelente plataforma para que nuevas audiencias conozcan nuestro trabajo. Al ser un festival selectivo, al igual que Fuerzafest, valora la calidad del material que estamos presentando y es un estímulo para continuar el recorrido de la pieza, no solo localmente sino también en otros países”, agregó Vieyra.

Lás Martiras es un mostrario-producción nuestramericanista. Es dirigida por el ecuatoriano Fernando Vieira, quien además interpreta Amapola. Su carrera es multidisciplinaria (escritura, dirección y actuación). Su debut en el teatro neoyorkino fue con su obra Me voy porque puedo en 2016; otros proyectos incluyen Las sirvientas, Los nutcrackers: A Christmas Carajo, 48 Hours in… El Bronx y lamento habanero. Su obra Goodbye, Little George fue seleccionada en 2021 para el HB Playwrights Reading Series y actualmente forma parte del elenco de Eva Luna, basada en la novela homónima de Isabel Allende producida por el Repertorio Español.

El actor chileno Braulio Basilio interpreta La Barroca. Graduado de la escuela de teatro de la Universidad Bolivariana de Chile, desde 2008 ha participado en piezas teatrales en Chile y que lo llevaron a presentarse en otros países de Suramérica: Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia. Como escritor y actor destaca la obra Cambio, monólogo ganador del premio ATI, y La clase, tesis de una profesora.

Para Braulio, su gran reto “es crear esta personalidad tan hacia afuera, tan fuerte; de cómo se siente tan regia, tan viva y al vivir al mismo tiempo en la marginalidad y en la pobreza absoluta de llegar al punto de desmayarse de hambre y aun así ser digna”.

T/Redacción CO

F/Cortesía H.C.