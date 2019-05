Las tarifas del transporte siguen dando dolores de cabeza

Entre 500 y 800 bolívares, hasta “ahí mismito” y según las líneas, se ubican las tarifas del pasaje en la ciudad capital. Lo usuarios reiteran las quejas por los problemas de siempre: aumentos inconsultos, pésimo servicio, chatarras ambulantes. Transportistas deben ir más allá del pedimento de cauchos, batería y aceite

Adolfo García llama “esas bichas” a las busetas un tanto destartaladas que se detienen a recoger pasajeros en la parada de la plaza Urdaneta, o Candelaria, por la misma avenida Urdaneta. De las unidades se bajan y suben personas con rostro de resignación como si todos los días tuviesen que lidiar con la misma angustia. “Pasaje en mano, 500 bolos”, grita el colector, mientras la gente se agolpa cerca de la puerta. El joven tiene un fajo de billetes en la mano.

Don Adolfo las llama “bichas” por ese aspecto de cajón incómodo, en las que el pasajero de va dando tumbos entre los frenazos, los arrancadas y los largos trayectos parados, empujándose unos con otros.

“Esas bichas como son empresas privadas ponen el precio que les da la gana, nadie les para”, dice.

Se queja Adolfo García de que se había acordado una tarifa de 300 bolívares y ahora cobran 500 soberanos. Es un abuso. ¿Qué se puede esperar? “Obligatoriamente tenemos que regirnos por lo que pongan”, señala.

En otros sitios de la ciudad, ayer se reportaron subidas de las tarifas en forma inconsulta y sin orden ni concierto. Algunas líneas cobran 400, otras 500, 700, 800 bolívares soberanos.

Para Antonio Salas la historia se repite cotidianamente. Como siempre.

“El transporte tiene que mejorar de alguna forma”, señala, reitera que no respetan el pasaje preferencial. Las unidades están vueltas un desastre. El chofer conduce a los trancazos. Los conductores que transitan por la avenida Fuerzas Armadas, viniendo del mercado de las Flores, cortan la ruta y no continúan hacia La Bandera. Dice que eso molesta.

“Sencillamente hay que aplicar las leyes. Fíjese en esa parada. Los carros mal estacionados, el semáforo está fijo, no funciona”, indica.

Una señora de nombre Olga, también por plaza Candelaria, vaticina que puede haber un conflicto porque los señores transportistas cobran 500 bolívares soberanos y el poder adquisitivo de la gente es muy bajo. El conductor percibe una entrada, pero el usuario tiene que ingeniárselas para subsistir.

“En esta semana”, asienta, “he visto eso: la gente está descontenta y los señores transportistas aumentan cuando quieren. La otra solución es que por fin el Gobierno monte una empresa de transporte público. Cuando dispongan hacer un paro y nos quedemos a la deriva, nos queda el metro, pero esta full. Si se monta una empresa del Gobierno, bajan los costos, aunque sea un pañito de agua tibia”.

Santiago Ramírez observa que se especula con el pasaje, que las líneas que vienen de Petare no cumplen con la ruta completa e interrumpen el recorrido, que llegan hasta la plaza Urdaneta y vuelven a cobrar. Que a los conductores les dan cauchos, baterías, aceite y lo que hacen es abusar.

“Sería bueno que se tuviera un transporte público bien administrado. Estamos dispuestos y trabajando. Maduro se preocupa, pero él solo no lo puede hacer. Y poner mano dura. No es posible que ese señor Guaidó que es uno de los provocadores de la crisis del transporte esté incitando y no lo hayan metido preso”, refiere Ramírez.

Más que cauchos y baterías

Félix Jaramillo, uno de los voceros de la Plataforma Bolivariana del Transporte y representante en Venezuela de la Federación Unitaria de Transporte para América y el Caribe, sostiene que no se puede, en cuanto al gremio del transporte, únicamente estar pendiente del suministro de aceite, batería y cauchos. Señala que los problemas que actualmente confronta el sector son algo previamente planificado por la derecha a través de lo que se ha llamado Transporte Unido de Venezuela, que dirige Hugo Ocando, quien también es presidente del Bloque del Oeste, gremio de transportistas con nexos en el pasado reciente con la embajada americana en Caracas.

Para Jaramillo llegó el momento de comenzar a hablar de cambios estructurales en el sistema de transporte público. Señala que a raíz de lo que viene aconteciendo en el sector se han hecho debates, se ha creado una sala situacional para hacer el seguimiento respectivo.

“Esto no es ningún fenómeno, sino que es algo previamente planificado por la gente de la derecha. Ahora, como todo el mundo se autonombra, crearon un organismo que se llama Transporte Unido Venezuela, creado en Caracas por el señor Ocando, que dice que representa a toda Venezuela. Estos señores se dan el tupé de anunciar aumento en los precios de las tarifas y se despachan y se dan el vuelto, tratando de provocar a nuestro Gobierno para que tome las medidas que por ley le corresponden, sin embargo, esto lo que evidencia es que llegó el momento de comenzar a hablar de cambios estructurales en el sistema de transporte público”, agrega.

Plantea que se debe ir hacia un sistema socialista, autosustentable y sostenible, que priorice la parte humana, tanto del usuario como de los mismos transportistas, ya que es hora de reivindicar a más de 90 mil avances y colectores que hay en el país, que son los que andan todo el día en el vehículo.

Adicionalmente recomiendan diseñar un plan masivo de adquisición de flota con participación de los transportistas y realizar el ajuste definitivo que reclama la gasolina.

“Los compañeros de las bombas no aceptan billetes de 50 sino de 100 soberanos; alguien se está enriqueciendo. No creo que los dueños de las bombas sean ajenos a lo que está ocurriendo en las isletas. Igual ocurre con el gasoil. Pensamos que con el ajuste puede destinarse parte de estos recursos a la adquisición de chasis, CKD, de tal manera que las ensambladoras venezolanas reinicien sus actividades generando empleos. Pensamos que a través de créditos podemos comprar estos chasis y que el Gobierno venezolano financie el ensamblaje del motor automotriz para darle trabajo a la gente nuestra. Estimamos que hay que recurrir a la inversión extranjera”, señala.

-¿De dónde se traerían los chasis?

-De los países amigos. En estos día hubo un congreso mundial en Turquía y nos invitaron, pero no pudimos ir. Ellos están produciendo 20 mil chasis anuales. Turquía es un aliado. Podemos importar hasta que comencemos a producir nosotros mismos los chasis, los motores, las cajas, las suspensiones. Eso antes se hacía aquí. Tenemos el recurso humano, el hierro, el acero. Tenemos que solventar el problema del transporte, ponerle el sello bolivariano. Pensamos que la figura de las empresas mixtas también es buena. Eso nos da pertenencia y nos permite defendernos ante cualquier emergencia.

En cuanto a los planes de la derecha de utilizar el sector transporte para desestabilizar, Jaramillo menciona el nexo que mantenía Hugo Ocando con la embajada americana. Resulta curioso que los transportistas paraban las unidades durante tres meses, las metían en talleres y de allí salían pintaditas y tapizadas. El financiamiento corría por la embajada.

“A mí no me extraña que este señor Ocando se vuelva loco y empiece a parar carros por ahí haciendo guarimbas, entonces la gente comience a quemárselos. Quienes van a pasar trabajo son también los propietarios, especialmente los pobres. Yo creo que so sería arriesgado de su parte. Los llamo a que no sean carne de cañón, que los manipulen. Aquí hay que trabajar, dialogo, diálogo y ponernos de acuerdo en cuanto a lo que vamos a hacer”, señala.

Jaramillo informa que del 31 de mayo al 2 de junio se realizará en Caracas el Primer Encuentro Antimperialista Mundial de la Clase Obrera, del transporte, la pesca, la comunicación, la ciudad, el campo, un evento que reunirá a todos los trabajadores. Ya hay 22 países que han confirmado su asistencia.

En el encuentro se debatirá el sistema socialista nacional, autosustentable y sostenible para la movilidad, ya que hay que superar la palabra transporte para darle un ámbito más integral a la producción de bienes y servicios del sector.

“Creo que más allá de esta coyuntura provocada, tenemos que asumir este cambio de sistema. Estamos dispuestos a promover los debates y comenzar a contrarrestar el nefasto efecto que tiene esa gente del Transporte Unido de Venezuela y de ese señor Ocando, quien ahora se cree el non plus ultra del transporte nacional. Conmino a los compañeros bolivarianos a que nos reunamos, convoquemos una constituyente, refundemos el gremio, lo democraticemos y hagamos un esfuerzo, un bloque de presión, un bloque histórico como decía el comandante Chávez, para enfrentar esta verdadera amenaza contra los usuarios, contra nosotros mismos los transportistas y contra el desarrollo del país”, aduce Jaramillo.

Fijar tarifas

Jairo Mendoza, vocero de la cooperativa Alto y la Unión de Conductores Antímano, señala que las sanciones y el bloque financiero impuesto por Estados Unidos han afectado severamente el servicio del transporte público.

Admite que el Gobierno Nacional les ha suministrado insumos, pero son insuficientes para los requerimientos y la reposición de las unidades. A ellos se suman los altos costos, la especulación, por ejemplo, las reparaciones, hacer el motor, se cobran en dólares.

“Si yo tengo un taxi y voy a comprar una bomba de freno, resulta que a la bomba de una día para otro le aumentan el dos mil por ciento. Una pieza eléctrica, su costo está por las nubes, y vas a compra un repuesto y en cada almacén hay un precio diferente. Es la especulación, lamentablemente”, indica.

Sustenta Mendoza que la alcaldía debería establecer una tarifa que permita regular el pasaje para beneficio de los transportistas y los usuarios, y que una junta controladora vigile los precios de de los insumos.

Confiesa Mendoza que la corrupción hace mucho daño al sector y que ellos se han sumado a los esfuerzos para sacar adelante a Venezuela

“Nosotros estamos rodilla en tierra para lo que salga. Tenemos un problema tan grande que de lo que se trata es de la independencia de Venezuela”, dice.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas