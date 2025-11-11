Lavrov: «Las acciones de EEUU contra Venezuela no conducirán a nada bueno»

Las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no producirán resultados positivos, declaró este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, respondiendo a preguntas de los periodistas.

Moscú considera inaceptables las acciones de Washington, que «sin juicio ni proceso» intercepta barcos bajo el argumento de que transportan drogas. «Así actúan, en general, los países fuera de la ley, aquellos que se creen por encima de la ley», señaló el canciller.

«La línea que la Administración Trump ha elegido respecto a Venezuela no conducirá a nada bueno. No mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional», añadió.

Erradicar el narcotráfico en el corazón de Europa, no en Venezuela

El ministro hizo referencia a publicaciones de los medios sobre cómo el narcotráfico y la delincuencia que prosperan en Bélgica. «En lugar de ocuparse de Nigeria o Venezuela en la lucha contra las drogas y, de paso, de apoderarse de sus yacimientos petroleros, probablemente a Estados Unidos le sería más conveniente combatir este fenómeno en Bélgica», sugirió.

«Más aún, allí ya hay tropas estadounidenses y otros. No será necesario perseguir barquitos con tres personas a bordo», añadió.

Agresiones de EE.UU. en el Caribe

EE.UU. mantiene un despliegue militar en el mar Caribe desde agosto, justificándolo como lucha contra las drogas. Bajo este pretexto ha bombardeado varias pequeñas embarcaciones en la zona, acusándolas de transportar drogas, aunque no ha presentado pruebas. El Pentágono difundió el ataque más reciente el lunes.

A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».

Falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico

El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan «cambiar el régimen» en el país y apropiarse de su «inmensa riqueza petrolera».

«La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva de petróleo y la cuarta reserva de gas del mundo», denunció.

Además, informes de organismos como Naciones Unidas descartan que en Venezuela se produzcan o trafiquen sustancias ilegales con destino a Estados Unidos.

Rechazo internacional

Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido criticados por los Gobiernos de naciones como Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias», contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, también condenó las acciones de EE.UU. en el Caribe.

«Condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza militar en misiones contra los narcóticos», declaró la vocera, subrayando que las acciones de Washington violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional.

F/RT