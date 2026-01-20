Lavrov afirma que la OTAN y la UE atraviesan “crisis profundísimas”

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE) se encuentran en “crisis profundísimas”, mientras que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) “ha tocado fondo”, afirmó este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa dedicada a los resultados de la actividad diplomática del país en 2025.

El canciller ruso cuestionó los intentos de Occidente de imponer su modelo de gobernanza en Eurasia. “En lugar de la estructura continental general e igualitaria por la que abogamos, donde se equilibren los intereses de todos, quieren dirigir este enorme continente, el más rico y más poblado, desde un centro euroatlántico”, sostuvo.

Lavrov consideró que los planes occidentales de interferir en la construcción de una arquitectura de seguridad euroasiática impulsada por Moscú “están condenados al fracaso”. “Es imposible fragmentar un espacio geográfico, geopolítico y económico unificado”, subrayó.

En ese contexto, señaló que tanto la OTAN como la UE y la OSCE han sido utilizadas para penetrar en las zonas de influencia tradicional de Rusia “sin crear una arquitectura continental equitativa y común”.

Finalmente, el jefe de la diplomacia rusa invitó a los países que han ejercido presión sobre Moscú a sumarse a los esfuerzos de Rusia y Bielorrusia para promover la Carta de la Diversidad y la Multipolaridad en el siglo XXI. “Varios ministros y representantes europeos ya participan en las conferencias anuales pertinentes en Minsk y su número aumentará”, aseguró.

T/CO