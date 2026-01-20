Lavrov: EEUU cometió una «brutal invasión armada» al secuestrar al presidente Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que el ataque militar de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela del pasado 3 de enero fue una «brutal invasión armada».

«Hemos sido testigos de acontecimientos sin precedentes, de una brutal invasión armada de Estados Unidos en Venezuela con decenas de muertos y heridos, testigos de la captura y el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Flores)», aseguró Lavrov durante su conferencia anual para dar a conocer los resultados de la diplomacia rusa de 2025, celebrada en Moscú.

Asimismo, el canciller remarcó que «paralelamente a estas acciones, observamos amenazas contra Cuba y otros países de la región latinoamericana y caribeña«.

Lavrov reconoció, asimismo, que a Rusia le preocupa “profundamente” los intentos evidentes “de fuerzas externas por desestabilizar la situación política interna en Irán«.

La Administración de Donald Trump lanzó el pasado 3 de enero una agresión militar en territorio venezolano, que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

En la operación fueron secuestrados el presidente Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

La agresión militar dejó un saldo de un centenar de personas asesinadas y un número similar de heridos, de acuerdo con recuentos hechos por las autoridades de la nación suramericana.

En la conferencia de prensa de este martes, Lavrov manifestó que «ya no hay reglas en la escena mundial, se juega a «el que es más fuerte, tiene la razón».

F/Telesur