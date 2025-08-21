Lavrov fija condiciones para un posible encuentro entre Putin y Zelenski

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este jueves que un encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder ucraniano, Vladímir Zelenski, solo sería posible si se preparan todas las condiciones necesarias.

Lavrov indicó que deben estar definidas las recomendaciones de expertos y ministros, así como la legitimidad de la persona que firmaría cualquier acuerdo en nombre de Ucrania.

El canciller cuestionó además la sinceridad de los llamados de Zelenski a dialogar, señalando que podrían buscar más un efecto mediático que un avance real en la resolución de la crisis.

T/CO