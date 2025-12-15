Lavrov sobre el bloqueo de activos: «Los europeos llevan el robo en la sangre»

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció este lunes en una entrevista con la cadena iraní IRIB que la inmovilización de activos de terceros países, incluida Rusia, por parte de la Unión Europea (UE) demuestra que «los europeos llevan el robo en la sangre».

«Vemos que los europeos llevan el robo en la sangre, tal y como lo demuestra la congelación de activos rusos […]. Los activos iraníes también están parcialmente congelados, al igual que los activos de Venezuela y muchos otros países», señaló Lavrov. «Tal ansia de robo es genéticamente inherente de muchos de nuestros ‘colegas’ occidentales», resaltó.

El canciller indicó que dentro del bloque comunitario surgieron desacuerdos sobre si «se puede robar el dinero ruso» y «se escuchan voces sensatas», que, sin embargo, intentan acallar desde Bruselas. «No es de extrañar que muchos medios de comunicación, tanto rusos como extranjeros, llaman a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ‘führer Ursula'», manifestó.

Desde febrero de 2022, países de Occidente (EE.UU., miembros de la UE y Reino Unido, entre otros) mantienen congelados más de 300.000 millones de dólares en activos estatales rusos. Unos 242.800 millones de dólares de esos activos se encuentran en el bloque comunitario, depositados en su mayor parte en la financiera belga Euroclear.

La UE sopesa otorgar un «préstamo de reparación» de 140.000 millones de euros (162.000 millones de dólares) a Ucrania financiado con los fondos rusos. El viernes pasado, el bloque decidió bloquear indefinidamente los activos de Moscú que se encuentran congelados en Europa.

Varios países del bloque se opusieron a la medida. Así, Italia, Bélgica, Bulgaria y Malta instaron a la Comisión y al Consejo a «seguir explorando y debatiendo opciones alternativas» al uso de esos activos, argumentando la necesidad de que exista un marco legal claro, parámetros previsibles y riesgos mínimos.

T/Rt