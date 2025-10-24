Lazos parlamentarios entre Venezuela y Belarús se refuerzan ante amenazas en el Caribe

En la sede de la Cámara de Representantes de la República de Belarús, se llevó a cabo una reunión entre la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Andrea Gabriela Corao Faria, y el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales del Parlamento bielorruso, diputado Sergei Rachkov.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de respeto mutuo y visión compartida, para reafirmar el compromiso de ambos países con la defensa de la paz, la soberanía y la cooperación multilateral. Durante la reunión, se abordaron temas clave de la agenda bilateral en los ámbitos político, comercial y económico, así como la coordinación en organismos internacionales.

Ambas partes valoraron positivamente el estado actual del diálogo legislativo y trazaron perspectivas concretas para su expansión. En este sentido, la viceministra Corao denunció las maniobras militares desplegadas por Estados Unidos en el mar Caribe, calificándolas como una amenaza directa a la estabilidad regional y una provocación que busca socavar la paz en América Latina.

Asimismo, expresó su agradecimiento por el firme respaldo de Belarús al pueblo venezolano y reiteró que Venezuela no permitirá la imposición de esquemas de dominación en su entorno geográfico.

Por su parte, el diputado Rachkov subrayó que Belarús, como miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, exige que toda interacción internacional se rija por los principios de la Carta de la ONU, especialmente la abstención del uso o amenaza de la fuerza y la no injerencia.

La Cancillería venezolana celebró este encuentro como una expresión concreta de la diplomacia parlamentaria activa, que se alza frente a las amenazas imperiales y promueve la unión de los pueblos soberanos.

Venezuela y Belarús avanzan juntos en la construcción de una arquitectura internacional multipolar, solidaria y profundamente comprometida con la paz.

T/VTV