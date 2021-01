Leandro Domínguez: Alianzas para candidaturas regionales serán efectivas para futuros cambios

Toca a los políticos estimular el voto y la participación ciudadana, resaltó el dirigente opositor

El coordinador general del Partido Primero Venezuela por el estado Carabobo, Leandro Domínguez, manifestó que la nueva Asamblea Nacional (AN) cumplirá un papel fundamental con la instalación de la Comisión Especial de Diálogo, Entendimiento y Paz para la reestructuración política del país, que a su juicio servirá para establecer nuevas alianzas para las elecciones futuras.

“Nosotros lograremos eso desde la rebelión de las regiones con la reinstitucionalización de Venezuela”, aseveró en una entrevista concedida al Correo del Orinoco. Y aseguró: “Les toca a los políticos estimular el voto y la participación ciudadana. Debemos comprender que unidos somos más fuertes para lograr una renovación y cambio”.

-¿La esencia de un político debe tener conexión con el pueblo y sus raíces?

-Muchos políticos manejan la política como una forma de hacer daño al otro, de perjudicar, lucrarse y vivir bien, eso no debe ser así. Me refiero a una política humanista y revolucionaria de innovación, transformación y renovación. Existe la desconexión de las cúpulas de la oposición tradicional que se ha aislado y ahora surge una nueva oposición nacionalista con vocación de poder y servicio. Primero Venezuela es una nueva alternativa que los demás factores políticos han comprendido.

“Las agendas ocultas de la vieja oposición son un círculo vicioso de confrontación. El partido ya tiene un año y no va a acompañar una ruta que vaya en contra de la soberanía, nacionalismo, contra la Carta Magna y el pacto social. La única agenda de peso que aprobamos es el diálogo y la paz. La AN tiene el rol de llamar a todos los sectores de la vida nacional, y no creo en las autoproclamaciones de políticos”, aseguró.

-¿Cree que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es confiable para próximas elecciones?

-La ruta es la electoral, no hay otra opción, solo que el Gobierno debe cumplir lo que establezca el Poder Electoral como ente rector de las políticas en materias electorales. Otro paso importante es que vamos a exigir a la AN designar a nuevos rectores para el CNE y generar mayor confianza, hay que cumplir lo que establece la Constitución Nacional.

“Tengo la propuesta de hacer elecciones de gobernación y concejos legislativos para el primer semestre del año y la de alcaldes-concejales para el segundo semestre, además de elecciones generales para lograr un equilibrio institucional en Venezuela”, acotó.

-¿Cuáles son sus propuestas para la Asamblea Nacional?

-Lo primero es la reconciliación de todos los factores políticos para sanar heridas políticas. No debemos permitir la corrupción. La AN debe retomar la Ley contra la Corrupción y crear una comisión que debe estar integrada por parlamentarios, el Poder Ejecutivo, Poder Popular, universidades. Rescatar la ley de hidrocarburos e intervenir la industria petrolera para logra mayor liquidez. El parlamento nacional debe exigir al nuevo Gobierno de los Estados Unidos levantar las sanciones contra Venezuela para reactivar toda la industria y recuperar Pdvsa. Hay tres cruzadas que debemos activar: el diálogo, levantar las sanciones y la recuperación de la industria petrolera.

