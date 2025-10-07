Leomaris Ruiz gana histórica medalla mundial en Perú

La judoca Leomaris Ruiz se convirtió en la primera venezolana en ganar una medalla de plata en una cita del orbe de la categoría juvenil en el marco del Campeonato del Mundo que arrancó el reciente fin de semana en la ciudad de Lima, Perú.

La nativa del estado Bolívar subió al tatami en los 52 kilos donde derribó barreras para convertirse en la primera venezolana en conquistar el metal mundialista por su segundo lugar en el apartado.

En el inicio del campeonato, Ruiz figuraba como la número 23 en el ranking mundial de su peso, y comenzó su participación con pase bye en el pool A.

Veloz ippon

En su primer combate universal midió fuerzas ante la chilena Fernanda Milling a quien superó por la vía del ippon; en la ronda de 16 combatió frente a la británica Lola Hodson y se quedó con la disputa tras la acumulación de tres amonestaciones de la judoca europea.

En cuartos de final, Ruiz logró con una proyección efectiva comandar su tercera puesta en escena sobre la número uno del ranking mundial la italiana Gaia Stella a quien venció por la técnica yuko.

También por yuko, derrotó en la instancia de semifinales a la número siete del ranking mundial, la alemana Tabea Mecklenburg, mientras que en la fase final cayó por golden score ante la segunda mejor del mundo de los 52 kilos, la brasileña Nicole Marques.

F/Prensa Mindeporte