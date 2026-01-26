León XIV alerta sobre el impacto de la IA en la conciencia y la vida emocional

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos que acompañan el avance de la inteligencia artificial y su capacidad para incidir en las emociones humanas, al tiempo que llamó a preservar el pensamiento crítico frente a los contenidos generados digitalmente.

Durante su mensaje por la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el pontífice subrayó que el rostro y la voz constituyen rasgos únicos de cada persona y expresó preocupación por cómo la tecnología digital puede erosionar esos elementos esenciales de la comunicación humana. A su juicio, el desafío que plantea la IA “no es tecnológico sino antropológico”, al afectar directamente la relación entre las personas.

El Papa sostuvo que los sistemas de inteligencia artificial alteran los ecosistemas informativos y penetran en el nivel más profundo de la comunicación, al punto de poner en riesgo pilares fundamentales de la civilización. “Custodiar los rostros y las voces significa, en última instancia, cuidarnos a nosotros mismos”, afirmó.

Asimismo, advirtió que los algoritmos tienden a privilegiar reacciones inmediatas y emocionales, lo que debilita la capacidad de escucha, reflexión y pensamiento crítico, además de profundizar la polarización social. En ese contexto, alertó que considerar a la IA como una “amiga omnisciente” puede erosionar las capacidades analíticas, creativas y emocionales de las personas.

León XIV también se refirió al uso de chatbots, señalando que pueden ejercer una “persuasión oculta” al imitar sentimientos humanos y simular vínculos personales. Esta antropomorfización, dijo, resulta engañosa y puede convertir a estos sistemas en actores invisibles que influyen en los estados emocionales e invaden la intimidad, con efectos negativos sobre el tejido social, cultural y político.

Finalmente, el pontífice instó a los Estados y a los organismos internacionales a establecer regulaciones que protejan a las personas de vínculos emocionales artificiales y de la difusión de contenidos falsos o manipulados. Recalcó que el reto no es frenar la innovación, sino orientarla con educación y criterio, para tratar a la IA como lo que es: una herramienta y no un sustituto de la experiencia humana.

