Leones del Caracas y la Selección de Brión dividieron honores en la emocionante Serie de Higuerote

En un vibrante fin de semana de béisbol, la novena de la Selección de Brión y los Leones del Caracas, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), dividieron triunfos en el estadio Pedro Roberto Ruiz de Higuerote, municipio Brion, dejando la serie de exhibición empatada a una victoria por lado. Esta jornada de pretemporada atrajo a una gran fanaticada, demostrando el profundo amor de Barlovento por el béisbol profesional.

El primer encuentro, disputado el sábado 11 de octubre, culminó con la victoria de los anfitriones. La novena de Brión doblegó a los capitalinos 4 carreras por 2, mostrando una sólida combinación de pitcheo y bateo que supo contener la ofensiva de los Leones. El encuentro contó con la presencia de la Alcaldesa del Poder Popular para el municipio Brión, Olga Pacheco, quien elogió la actuación del equipo local. Por su parte, Jefferson Quintero, representante de Invervals Comunicaciones y organizador del evento, agradeció el comportamiento ejemplar del público presente.

El domingo 12 de octubre, los Leones del Caracas se desquitaron al imponerse 6 carreras por 4 a la selección de Brión, dejando la serie igualada. El triunfo melenudo se cimentó en la actuación clave de Víctor Bericoto y Jeferson Morales, quienes conectaron sendos cuadrangulares para ampliar la ventaja en el marcador. La pasión desbordante en el estadio evidenció las ansias de los aficionados por el regreso del béisbol profesional a la región de Barlovento.

Esta serie sirvió como una vitrina para evaluar el talento joven de ambos equipos, permitiendo a los scouts y managers afinar estrategias y pulir detalles a pocos días del inicio de la campaña 2025-2026 de la LVBP. La jornada de exhibición fue inaugurada con el lanzamiento protocolar de Carlos Monasterios Hernández, ficha de los Dodgers de Los Ángeles, quien fue homenajeado por ser el primer jugador del municipio Brión en llegar a las Grandes Ligas.

Con la conclusión de esta exitosa gira en suelo de Higuerote, los Leones del Caracas regresan a la capital para concentrarse en su debut oficial. El equipo melenudo tiene pautado iniciar la nueva campaña del béisbol profesional el próximo 16 de octubre con un compromiso inaugural frente a los Bravos de Margarita en el Estadio Monumental de Caracas.

T y F/Prensa Alcaldia de Brión