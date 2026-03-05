Letras que transforman aulas

En la Escuela Técnica Industrial Gregorio Mac Gregor, en la parroquia Coche de Caracas, las letras son símbolo de transformación en las aulas con libros para jóvenes que distribuye el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través del Centro Nacional del Libro (Cenal).

Ejemplares de la colección “25 para el 25” llegaron a la unidad educativa la tarde de este miércoles 4 de marzo. Los estudiantes manifestaron gran emoción al recibir textos editados por el Fondo de Cultura Económica (FCE) de México con obras que reflejan historias y luchas propias de la región.

Durante el acto estuvo presente la gerente de Estrategias del Cenal, Yris Villamizar, quien destacó que entre los libros hay autores de gran trayectoria, como Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias, ambos distinguidos con el Premio Nobel de Literatura.

Por su parte, Alexander Carreño, director de la Escuela Técnica Industrial Gregorio Mac Gregor, resaltó la importancia de la lectura para el desarrollo mental e intelectual de los jóvenes. “Estamos verdaderamente agradecidos con este aporte para que los jóvenes dejen el celular y se entretengan un poco más con la literatura y la lectura, que es muy importante en nuestros días para el desarrollo de la mente, el desarrollo de la inteligencia y del conocimiento”, afirmó.

Sensibilizar para la lectura y la escritura

Además, la jornada incluyó una dinámica para la mediación de la lectura a cargo del escritor Roger Herrera, quien hizo una dramatización poética y dictó un taller sobre sensibilización para la escritura.

Herrera invitó a jóvenes a acercarse al cuento oral, la poesía popular y otras manifestaciones literarias. “Utilizo ejemplos de autores reconocidos y busco explorar las diferencias entre narrativa y poesía en mi trabajo para enseñar a los jóvenes”, explicó Herrera.

La estudiante Danielis Pérez, de quinto año, comentó que le gusta leer: “Leo romances, fantasía. Me parece una buena idea incluir más a los niños, niñas y adolescentes en el mundo de la lectura; de esa forma pueden aprender más”.

Finalmente, Vanessa Ortiz, de cuarto año, resaltó: “Yo leo muchos libros de fantasía, y esta entrega de libros me parece increíble, ya que ayuda a los niños, niñas y jóvenes a enfocarse más en la lectura y a aprender de la historia”.

Entre los títulos de la colección “25 para el 25” del FCE que distribuye en el país el MPPC, a través del Cenal y también con la participación de Monte Ávila Editores Latinoamericana y Librerías del Sur, se encuentran Operación Carlota (Cuba en Angola), de Gabriel García Márquez (Colombia); “Cómo tirar de la muerte”, de Juan Gelman (Argentina); “Música Concreta”, de Amparo Dávila (México); “Week-end en Guatemala”, de Miguel Ángel Asturias (Guatemala); “Space invaders”, de Nona Fernández (Chile); “Viento de primavera. Antología poética (1945-1979)”, de Alaíde Foppa (Guatemala); “Réquiem por Teresa”, de Dante Liano (Guatemala); y “Los privilegios del olvido. Antología personal”, de Piedad Bonnett (Colombia).

Prensa Cenal