Líbano se solidariza con Venezuela tras ataque y secuestro presidencial

El director general de la Seguridad General Libanesa, general de división Hasan Shukeir, lamentó la agresión sufrida por el pueblo de Venezuela el pasado 3 de enero, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Tras recibir en su despacho al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, José Gregorio Biomorgi, el general Shukeir hizo un repaso general de la situación en la región, al destacar el gran esfuerzo que hacen los sectores del Líbano para garantizar la paz y la estabilidad en la zona, ante las amenazas que se ciernen sobre ella.

El embajador Biomorgi ofreció un parte detallado del ataque del Gobierno de Estados Unidos, según informó nota de prensa de la misión diplomática venezolana.

F/VTV