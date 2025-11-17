Librerías del Sur firma convenio para promover bibliotecas en centros penitenciarios

Con el propósito de expandir el acceso al libro y crear nuevos espacios de lectura, la Fundación Librerías del Sur, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Servicios Penitenciarios a fin de fortalecer la red nacional de librerías y apoyar la dotación de bibliotecas en los centros de reclusión.

El presidente de Librerías del Sur, Omar Rangel, destacó que esta iniciativa forma parte de las políticas del Centro Nacional del Libro, y responde a la necesidad de sostener y ampliar la dotación de las librerías en todo el país, especialmente en un contexto de asedio económico contra la nación Bolivariana.

“Este convenio nos permite intercambiar libros por mobiliario indispensable para nuestras sedes, tanto en lo que resta de 2025 como en 2026”, señaló, al tiempo que agregó que el material bibliográfico recibido será destinado a instalar y organizar bibliotecas en los centros penitenciarios.

Rangel explicó que el plan arrancará este año con un proyecto piloto y prevé alcanzar la totalidad de los centros de reclusión para 2026. Además de la entrega, la Fundación se compromete a acompañar y formar a quienes estarán al frente de estos espacios. “Queremos estimular la creación de círculos de lectura donde la palabra escrita sea herramienta de debate, reflexión y crecimiento personal”, afirmó.

Por su parte, el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, precisó que este convenio se suma a un conjunto de alianzas suscritas recientemente con instituciones culturales y educativas. “Hoy formalizamos acuerdos con el Sistema de Orquestas, la Librería del Sur, la Misión Sucre, el Proyecto Alcatraz y Narcóticos Anónimos. Son esfuerzos convergentes para formar seres humanos integrales y favorecer su reinserción”, aseguró.

