Liceo Nacional Juan Crisóstomo Falcón fue rehabilitación

Como cierre a los «Jueves de Democracia Directa» y de los avances de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (BRICOMILES) para la recuperación de las escuelas, el Mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, conectó con el estado Falcón para formalizar la entrega del Liceo Nacional Juan Crisóstomo Falcón, el cual fue rehabilitado para las comunidades de la parroquia La Vela de Coro, municipio Colina.

La institución fue fundada el 01 de octubre de 1971 y este año contó con una importante refacción por parte del Gobierno Nacional para brindar a sus estudiantes una mejor calidad de atención.

Los trabajos de rehabilitación de este centro educativo abarcaron la impermeabilización, rehabilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura en general, cocina y biblioteca, canchas deportivas, limpieza y desmalezamiento, muralización y colocación de señalética de los espacios.

Actualmente, cuenta con 23 aulas, una matrícula de 520 estudiantes de educación media general, con 45 docentes activos, 13 administrativos, 18 obreros, 03 vigilantes y 10 madres procesadoras.

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, agradeció el apoyo recibido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación recalcando que «es el mejor año escolar que va a seguir trayendo presente y futuro para Venezuela».

La directora del plantel, Ruth Velasco, también manifestó su agradecimiento al Presidente Maduro tras haber recibido la institución con todos los espacios rehabilitados, entre ellos: salones, laboratorios, canchas, biblioteca, salón de gimnasia, comedor, fachada, cerca perimetral y dotación de mobiliario y artefactos para el comedor. A su juicio, es una gran motivación para seguir impulsando la educación como el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país

Para el estudiante Ángel Vera es una gran satisfacción contar de nuevo con tres laboratorios rehabilitados, salones especiales para la cultura, área de gimnasia, comedor, todas las canchas deportivas recuperadas, salones de usos múltiples y biblioteca; entre otras áreas que fueron habilitadas.

Con importantes reflexiones hacia las comunidades presentes, el Presidente de la República recordó la importancia del trabajo de las BRICOMILES en materia de educación, en la que se puede constatar los resultados para este nuevo período escolar.

