Líder de la Revolución Bolivariana instó a medios de EE.UU. a no ceder ante los lobbys corruptos de Miami

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó que «los Estados Unidos (EE.UU.) lo ataca mediante campañas falsas, pero en realidad no buscan dañarlo a él, sino robarse los recursos naturales de los venezolanos para satisfacer sus necesidades económicas capitalistas».

Al mismo tiempo, reiteró que Venezuela solo quiere paz y tranquilidad en su territorio, y mantener las relaciones con los países hermanos basadas en el respeto.

«Es importante que los medios de comunicación estadounidense no se dejen llevar por tantos lobbies, el lobby de los bonistas, petrolero, de Miami, de los corruptos huidos a Miami. Venezolanos hay dos lobbies de Miami y tanto lobby que paga artículo, pero abran los oídos, abran los ojos para que vean una Venezuela profunda», aseveró el líder de la Revolución Bolivariana.

Además, el presidente Maduro precisó que «es importante para EE.UU. imponer una narrativa virtual sobre la realidad del país», rememorando a su vez, los intentos fallidos de gobiernos estadounidenses para cambiar el liderazgo social y político de la región.

Mencionó también que la derecha venezolana siempre ha apostado al extremismo, mientras que la Revolución Bolivariana se ha dedicado a construir fuerza verdadera, a defender la Patria, para «mantenerla libre, pacífica y brillante».

Desde el Salón Néstor Kichner del Palacio de Miraflores,también recordó que desde ese espacio presidencial se creó el salón en honor al exmandatario argentino, justamente cuando se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

En la misma línea, indicó que en ese mismo salón del Consejo de Ministros fue instalado con los símbolos de unión de Argentina y Venezuela, del sol eterno de Argentina y del sol eterno de Carabobo de Venezuela, el 2 de diciembre del año 2011, el mismo día que se instaló la Celac, que se fundó en Caracas en el año 2011 y asistieron 33 jefes de Estado y jefe de gobierno de los 33 país, y estuvo presidida por el Comandante Eterno, Hugo Chávez.

T/Prensa Presidencial