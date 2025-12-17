Líder de la revolución hace entrega de espacios rehabilitados en la sede de la Sociedad Bolivariana de Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hizo entrega de espacios rehabilitados en la sede de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, a propósito del 195 aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador de la Patria, Simón Bolívar.

«Hoy se hace esta entrega para que los jóvenes, las comunas y el pueblo vengan a visitar la sede de la Sociedad Bolivariana, y se siga cultivando el pensamiento, el legado y la acción de nuestro Libertador Simón Bolívar, y siga Bolívar mandando victorioso, por encima de las amenazas imperiales, hoy, mañana y siempre», así lo ratificó el Mandatario Nacional.

Al mismo tiempo, agregó que esta es una de las pocas obras que sobrevivió a la llegada de los «petrodólares» que destruyeron toda la parte colonial, antigua de la ciudad de Caracas.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para Obras Públicas, Juan José Ramírez, explicó que estas instalaciones totalmente recuperadas datan desde que se inició la fundación de la Sociedad Bolivariana por parte del GJ Rafael Urdaneta, que, en ese entonces, 1842 era conocida como «Gran Sociedad Boliviana de Caracas».

Además, el ministro Ramírez detalló que, dentro de los trabajos realizados, está la recuperación del Salón Rafael Urdaneta de la Sociedad Bolivariana, rehabilitación inmediata del techo, paredes, y adicional a ello, la reestructuración del sistema eléctrico, sanitario y todos los servicios públicos.

T/Prensa Presidencial