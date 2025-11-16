Líder venezolano hace un llamado a la paz y al cese de las amenazas hacia Venezuela

Este sábado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseveró que en vista que el Gobierno de los Estados Unidos continúa con los ataques en el Caribe, e intenta desestabilizar a Venezuela, el pueblo venezolano ratifica el llamado a la paz y a cesar las amenazas en contra de un pueblo unido y con bastante poder en las calles.

Asimismo, señaló que mientras el Gobierno de los Estados Unidos pretende gobernar al mundo con armas y amenazas, y bombardear e invadir a un pueblo cristiano, como lo es Venezuela, aquí se encuentra un «pueblo decidido, con bastante unión perfecta popular, militar, policial, y bastantes cojones y ovarios para defender esta Patria y ganar la paz perpetua»

El Mandatario Nacional también ratificó que todos los días reiterará al pueblo y a la juventud de los Estados Unidos, un mensaje de paz desde el corazón de los humildes, de los hombres y mujeres de a pie de la Patria de Bolívar y Chávez.

Al mismo tiempo, el Presidente señaló que el gobierno norteamericano debería ocuparse de los «más de 40 millones de ciudadanos que no tienen vivienda, alimento ni educación, ni a los más de 35 millones de personas que sufren problemas de adicción a las drogas», en dicha Nación.

T y F/Prensa Presidencial