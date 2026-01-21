Liga Nacional de Atletismo despega en marzo

Tras cerrar una temporada histórica, la Liga Nacional de Atletismo, un evento creado por la Comisión Técnica Nacional de la disciplina, bajo el respaldo del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, se prepara para su segunda edición a partir del mes de marzo para construir un nuevo año de éxitos deportivos para el país.

El evento comenzó a principios del año 2025 con la inclusión de una serie de competiciones que revolucionaron el sistema competitivo del atletismo nacional y finalizó la temporada cumpliendo el objetivo de consolidarse como el motor principal al contribuir a la obtención de medallas y premios internacionales.

Consolidación del sistema

A pesar de que los criterios de participación se mantendrán con el top 8 máximo según el ranking nacional en las distintas especialidades, el presidente de la Liga aseguró que en esta segunda edición el enfoque estará en consolidar el evento para posteriormente aumentar el rango de participación que pueda elevar el nivel competitivo.

“En su primera edición la liga generó mucho impacto dentro y fuera de nuestras fronteras inscribiéndose dentro del calendario de World Athletics y de Consudatle, esto favoreció para que nuestra atleta más laureada a nivel mundial y olímpico Yulimar Rojas compitiera en una de nuestras paradas”, comentó el entrenador de selección nacional Luis Salas, a la vez que agregó, para este año 2026 la lista de invitados internacionales se proyecta ampliar con representación de los países Colombia y República Dominicana en pruebas específicas.

“Queremos consolidar la liga de atletismo para luego expandirla, tenemos propuestas de atletas colombianos de medio fondo con intenciones de venir a competir, Manuel Henao en 800 metros y también atletas en 1500 metros, estas son pruebas estratégicas para nosotros debido a que tenemos muy buenos corredores como José Maita y Ryan López, Sebastián López y María Rojas, récord nacional en los 800m femeninos”, indicó el comisionado del atletismo nacional.

Nuevo cronograma y sede

En la edición 2025, la Liga de Atletismo tuvo como sede única el estadio Brígido Iriarte, en la ciudad de Caracas, sin embargo, para este año será el estado Anzoátegui el que tome la final para definir a los campeones absolutos del evento.

“Este año buscamos diversificar todo lo que es la Liga Nacional de Atletismo, en primera instancia será en Caracas porque queremos darle la vistosidad que representa el Estadio Nacional Brígido Iriarte y la parada final que será en el estado Anzoátegui. Hacer un evento de calidad es un tema que tiene que ver con nuestro compromiso y visión de querer vender una liga en un país donde el beisbol, baloncesto y fútbol son los deportes con mayor audiencia. Nosotros queremos que el atletismo esté en ese nivel, nuestros atletas tienen la calidad para llegar allí”, afrimó Luis Salas, director de la Liga de Atletismo.

La segunda edición de la Liga se desarrollará en cuatro paradas, tres acumulativas de puntos en la ciudad de Caracas la primera arrancará los días 6 y 7 de marzo, en el mes de abril se realizarán dos etapas adicionales, la segunda parada el 10 y 11 y el tercer capítulo los días 17 y 18 siguientes.

La parada decisiva que coronará a los nuevos campeones se desarrollará en el estado Anzoátegui el 22 y 23 de mayo.

Aumento en exigencias

Con vista a los macroeventos de este año 2026 entre los que destacan los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y Juegos Suramericanos de Santa Fe, el técnico Luis Salas detalló que la liga, aunque no suma puntos al ranking olímpico, sí se tomará en cuenta para la toma de decisiones en lo que respecta a las invitaciones por wild cards o marcas referenciales a los máximos eventos.

“Los atletas que compitan y hagan marcas de referencia en el marco de la liga podrán ser tomados en cuenta para las wild card que se otorgan para participar en las competencias multidisciplinarias, por lo que nuestra planificación se va a mantener con la misma dinámica pero con un mayor nivel de exigencias debido a que los nuevos retos así lo ameritan, no es lo mismo unos Juegos Bolivarianos a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe”, afirmó Salas.

Balance positivo

Tras un año 2025 que involucró cinco nuevos topes nacionales preparatorios dentro del calendario nacional del deporte que promovieron la mejora en marcas en las distintas especialidades, la primera edición de la Liga de Atletismo dio un balance positivo que quedó reflejado en números.

“Durante las paradas de la liga se establecieron 59 récords nacionales en distintas categorías y más de 100 marcas personales. Hubo atletas que mejoraron entre cuatro y cinco veces sus registros. También, como resultado de este sistema competitivo evidenciamos mejoras en la escena internacional, en los Bolivarianos 2025 Ayacucho-Lima el número de preseas del atletismo escaló a siete medallas de oro, lo que representa un aumento de 133% y 23 medallas totales”, puntualizó Luis Salas.

La Liga Nacional de Atletismo tomará como escenario en su primera parada el estadio nacional Brígido Iriarte, en Caracas, los días 6 y 7 de marzo.

F/Prensa Mindeporte