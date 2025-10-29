Liga Venezolana de Voleiplaya coronó a sus campeones

Valeria Moreno y Aidana Mejías en la rama femenina, y Jeleann Marsella y Jesús Colón en la categoría masculina, se alzaron con el triunfo en la sexta parada de la Liga Venezolana de Voleibol de Playa (LVVP) 2025, un evento que se celebró con gran éxito en San Juan de Los Morros.

La competencia reunió a un total de 128 atletas, de 64 duplas que lucharon por el título de la sexta parada y los valiosos puntos para ascender en la tabla de clasificación general.

Moreno y Mejías del equipo nacional sorprendieron a sus rivales y asaltaron lo más alto del podio, al lograr completar los tres días de competición y arribar a la gran final

En la primera jornada vencieron con autoridad 2-0 (21-14, 21-04) a la dupla larense de Freidymar Morales y Antonella Rivera.

En la segunda ronda, cayeron 2-0 (21-15, 21-19) ante las capitalinas Camila Sangster y Auromari Díaz . Sin embargo, se recuperaron en la tercera ronda, derrotando 2-0 (23-21, 23-16) a las monaguenses Gianna Álvarez y Gabriela Simón, para posteriormente liquidar 2-0 (21-6, 21-18) a Nathaly León y Mariana Mora del Esequibo.

En la semifinal, dominaron 2-0 (21-19, 21-18) a las integrantes de la selección nacional Oriana Granadillo y Reibeth Artigas, y en una emocionante final a tres sets, se coronaron campeonas al vencer 2-1 (20-22, 23-21, 16-14) a Luisiana Linares y Alida Vásquez.

El tercer puesto fue para Granadillo/Artigas, quienes se impusieron 2-0 (21-12, 21-18) al equipo de Aleynes Méndez y Yhonnielis Camacho de la Guardia Nacional.

En la categoría masculina, los monaguenses Marsella y Colón mantuvieron un ritmo constante y sólido durante todo el evento.

En la primera ronda vencieron 2-0 (21-14, 21-12) a José Lugo y Cipriano Lugo del Esequibo. En las semifinales, superaron 2-0 (21-19, 21-16) a los campeones de la quinta parada, Luis Méndez y Oscar Kirchner, de la selección nacional.

En la final, doblegaron 2-1 (21-19, 16-21, 15-09) a Juliangel Vargas y Estense Delgado, miembros de la selección nacional, para llevarse el título.

El tercer lugar del podio fue para los guariqueños Williams Pérez y Danny Ramírez, quienes se adjudicaron la victoria al ganar 2-1 (21-9, 16-21, 20-18) ante la dupla Méndez y Kirchner.

La séptima parada de la LVVP se realizará del 18 al 21 de junio en Playa Coral, La Guaira.

