Lilia Vera: Recordar a Alí Primera es algo de todos los días, es verdaderamente un cantor necesario

Luego de un primer disco no comercial, que logró difundirse gracias a la gente entre las mismas organizaciones de izquierda, la voz de este ícono de nuestra música popular se quedó para siempre en el corazón del público

____________________________________________________

En el contexto del aniversario número 79 del natalicio del cantautor del pueblo Alí Primera, la maestra Lilia Vera recordó cuitas y anécdotas sobre quien se ha convertido en uno de los íconos más representativos de nuestra música popular.

La cantautora fue la invitada en la edición número 41 de Cultura en Movimiento, programa de radio gestionado por la Fundación Misión Cultura, que se transmite todos los jueves desde las 8:00 de la mañana por las señales de Alba Ciudad 96.3 FM y Oye Ven 106.9 FM.

“Alí era un hermano muy grande, muy claro, con el que logré compartir en muchas vivencias en muchas áreas”, comentó la cantante.

Para Vera, recordar a Alí es una tarea del día a día por su condición de cantor necesario. No en vano se le reconoció como el Cantor del Pueblo, aunque, recuerda Vera, eso no ocurrió sino hasta mediados de los años 70, tras la llegada de Alí de Suecia, donde estuvo becado por varios años, cuando su trayectoria empezó a sentirse, especialmente por la influencia ideológica y política que tenían sus canciones. “Alí había hecho un disco, que no siendo un disco comercial, logró difundirse gracias a la gente entre las mismas organizaciones de izquierda”, apuntó.

Sin embargo, la cantante recuerda que, paradójicamente, al inicio la voz de Alí no se conectaba directamente a sus canciones. “Qué cosa tan increíble, el cancionero de Alí no se conoce por su voz inicialmente, sino por la voz de nuestro compañero y luchador que ha venido batallando en el tiempo como es Eduardo Martínez, del grupo Los Guaraguao. Recuerdo que ellos trabajaban en un local, por los lados de Las Palmas, era como la casa de los periodistas, y ellos tocaban allí todas las noches de 9 a 11, con lo cual la gente viene a conocer propiamente a Alí, desde los 70 en adelante”, reveló la artista.

A juicio de Vera, la canción de Alí es muy particular, muy marcada con su sello personal, el cual, incluso en las canciones amorosas, da cuenta de la combinación del ser humano con la convicción de la lucha por las libertades.

“Cuando uno reconoce y se identifica, uno siente el dolor y la sabiduría del pueblo a través de sus compositores, y en nuestro caso, con nuestro cantor mayor, que es Alí, uno reconoce por ejemplo una ‘Mamá Pancha’, que es el denominador común en esas poblaciones olvidadas y que de verdad han sido de por vida traicionadas por anteriores gobiernos que no las tomaban en cuenta, el caso de ‘Mama Pancha’ con Alí es muy puntual, es como decir ‘Pueblos tristes’ con Virgilio Galindo, porque son las realidades de nuestra América Latina, y no solo la de Venezuela”, señaló la cantautora.

Para la maestra Lilia Vera, la mejor forma de homenajear al cantor mayor en sus 79 años, además de cantar sus canciones, es mantenerlo vivo en nuestro recuerdo, “tal como lo hacemos incluso con este programa”, celebró. Pero entendiendo, agregó, que se trata además de “un recordatorio que no es tan solo el día en cuestión, sino que siempre anda con nosotros, porque no es un tema de espiritualidades, sino de espíritu colectivo por el hombre que le cantó a la patria, a la tierra, a nuestra gente, a la humanidad, al amor, a la belleza, pero también a la rabia y a la tristeza, en lo que se convirtió en una sumatoria de todas esas cosas que son sentimientos que tienen el denominador común de un pueblo, que hoy en día reconoce la necesidad de alzar sus banderas y preservar el recuerdo de sus hombres y mujeres que han sido bastión e íconos de esta tierra”, remató.

T/ MPPC-Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas