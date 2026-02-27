Línea Aérea Portuguesa TAP retoma vuelos Caracas-Lisboa en abril

Confirmado: La aerolínea TAP reactivará sus vuelos en la ruta Caracas-Lisboa a partir del 4 de abril, según aparece publicado en el sitio web de la compañía.

TAP publicó disponibilidad de vuelos en la ruta Caracas-Lisboa, con un precio de pasaje estimado en 974,15 euros.

A través del perfil @DGAviación_ en la red social «X», el perfil encargado de difundir noticias aeronáuticas detalló que los horarios y frecuencias establecidos por TAP para la ruta Venezuela- Portugal serían desde Lisboa 12:00 a Caracas 15:55 y desde Caracas 20:20 a Lisboa 12:00

Con frecuencia programada los días lunes y sábados. Los trayectos serán operados con aviones del tipo Airbus A330neo, aeronaves de fuselaje ancho utilizadas en vuelos internacionales.

T/CO