Llega a Venezuela el vuelo 100 del Plan Vuelta a la Patria procedente de Estados Unidos

Este lunes arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el vuelo número 100 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 235 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos.

A través de las redes sociales, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz detalló en que este nuevo grupo está integrado por 219 hombres y 16 mujeres.

Al llegar, los connacionales recibieron una atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana. Asimismo, el personal especializado les brindó atención médica y se le aplicaron los protocolos de seguridad.

El Gobierno nacional, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

