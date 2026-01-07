Llega al país primer cargamento de insumos para diálisis tras ataque de EEUU en La Guaira

Luego del ataque ilegal perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela, que destruyó un almacén de insumos médicos para diálisis en el estado La Guaira, arribó este martes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el primer cargamento destinado a reponer el material afectado y garantizar la atención de los pacientes renales.

De acuerdo con un comunicado oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el bombardeo ejecutado por Estados Unidos destruyó material esencial para los programas de diálisis en La Guaira, comprometiendo de manera directa el tratamiento de miles de pacientes atendidos gratuitamente a través de las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal del sistema público de salud.

El IVSS calificó el hecho como una «acción criminal» y una violación flagrante del derecho a la salud, responsabilizando a la administración de Donald Trump por el ataque. «Atacar programas de salud es un acto de terrorismo que busca castigar a los más vulnerables. Están condenando a miles de pacientes que necesitan su tratamiento para sobrevivir», denunció la institución en el comunicado.

Por su parte, el viceministro de Hospitales del ministerio para la Salud, Dr. Jesús Osteicochea, informó que el país recibió equipos médicos y medicamentos destinados a pacientes que requieren diálisis, como parte del apoyo entre naciones tras los ataques que destruyeron el centro de almacenamiento y atención para personas con enfermedades renales.

«Hemos activado planes de contingencia para garantizar el tratamiento oportuno de los pacientes. Importante resaltar que gracias a las políticas y a los canales que nos ha dejado el presidente Nicolás Maduro, hoy estamos recibiendo un arribo de insumos que vienen a reponer esa pérdida», señaló el viceministro.

La dotación será distribuida a través de la estructura del Sistema Público Nacional de Salud, con el objetivo de brindar asistencia inmediata al pueblo venezolano tras la embestida contra el centro de distribución de insumos médicos.

El Gobierno nacional aseguró la continuidad del tratamiento de más de 9 mil pacientes con enfermedad renal en todo el territorio nacional, quienes dependen de estos insumos vitales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la unidad nacional ante las adversidades. «¡Juntos, como una nación unida venceremos las adversidades, como un pueblo que ha decidido ser libre!».

F/Globovisión – IVSS