Llegó a Venezuela Rosa Martínez, medalla de bronce en la Copa del Mundo de Triatlón Viña del Mar 2025

Este martes arribó a Venezuela Rosa Martínez, la atleta de alto rendimiento que hizo ondear el tricolor nacional en el podio de élite de la Copa del Mundo de Triatlón Viña del Mar 2025, tras alzarse con medalla de bronce este domingo 2 de noviembre.

La triatleta Furia, visiblemente emocionada por lo que denominó como un evento «histórico», dijo sentirse muy feliz por el resultado obtenido y confiada en que signará «el comienzo de algo muy grande» para su carrera deportiva.



«Esto sin duda alguna, me demuestra que nada es imposible y que, mientras más ganas y más garra uno tenga; se pueden lograr todos los sueños (…) el triatlón venezolano tiene potencial, tiene talento, así que vamos para adelante», declaró la deportista a los medios de comunicación que aguardaron a su llegada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Tras reconocer que el triatlón sigue siendo un deporte lejano en Venezuela, la medallista Furia destacó que en los últimos años se han registrado importantes avances en Colombia a Brasil y ahora en Venezuela. «Nuestro país va a estar presente en una copa del mundo y en el pódium series mundiales. Es lo que queremos lograr y demostrarle que en Latinoamérica, en Sudamérica, tenemos con qué», subrayó. Próximos desafíos



Al ser consultada por los próximos retos deportivos, Martínez señaló que desde ya se prepara para el siguiente objetivo, en el mes de diciembre, que son los Juegos Bolivarianos en Perú; de donde, según dijo, traerá medalla de oro. Al ser consultada por los próximos retos deportivos, Martínez señaló que desde ya se prepara para el siguiente objetivo, en el mes de diciembre, que son los Juegos Bolivarianos en Perú; de donde, según dijo, traerá medalla de oro. Martínez, quien es conocida por su garra y determinación, completó la prueba en la categoría élite femenina con un tiempo final de 57 minutos y 10 segundos, haciendo historia para el triatlón venezolano en una Copa del Mundo. La triatleta demostró su excelente estado de forma y su innegable talento en un recorrido desafiante:

• Natación (750m – 1 vuelta): Un inicio espectacular. Martínez fue la más rápida de toda la contienda en las aguas de la Playa del Sol, parando el cronómetro en 9 minutos y 26 segundos. • Ciclismo (18.9km – 3 vueltas): Mantuvo el ritmo y se posicionó en el grupo de cabeza con un split de 28 minutos y 57 segundos. • Carrera a Pie (5km – 2 vueltas): Selló su podio con una carrera de 17 minutos y 14 segundos.

T/Nota de Prensa Team Furia