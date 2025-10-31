Lluvias con descargas eléctricas cubrirán gran parte de Venezuela

Gran parte de Venezuela experimentará precipitaciones y eventuales descargas eléctricas durante la tarde y noche, afectando áreas clave como la Región Central, los Llanos Occidentales, los Andes y el Zulia.

La información fue publicada en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde pronostica que durante la madrugada y la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, se prevé nubosidad generadora de lluvias en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Las precipitaciones serán más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/ Occidentales, Andes y Zulia. Las autoridades no descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central.

F/INAMEH – VTV