Lluvias inundan campamentos y agravan drama humanitario en Gaza

La Defensa Civil de la Franja de Gaza recibió este viernes múltiples llamadas de auxilio de familias desplazadas, cuyas tiendas de campaña fueron destruidas o inundadas por las intensas lluvias, lo cual agrava la situación humanitaria tras dos años de genocidio de Israel en curso.

Los campamentos en Gaza fueron convertidos en lodazales y miles de desplazados quedaron sin refugios adecuados y medios para protegerse del invierno.

También registraron daños graves en tiendas improvisadas cerca del mercado de Nuseirat, donde decenas de familias perdieron sus pertenencias y alimentos.

Según las autoridades locales, las precipitaciones afectaron la ciudad de Gaza, en los campamentos de refugiados de Al-Nafaq, Al-Daraj, Yarmouk, Al-Zaytoun y Al-Shati, además de zonas como Al-Baraka y Al-Bassa en Deir al-Balah, y áreas cercanas al Banco Islámico en la calle Salah al-Din, y los alrededores del campamento de Al-Bureij.

Llamado urgente a la comunidad internacional

Ante la emergencia, el organismo hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los países garantes del acuerdo de alto al fuego para atender el sufrimiento de casi medio millón de familias afectadas por la guerra de exterminio emprendida por la ocupación israelí.

También pidió la entrega inmediata de casas prefabricadas, caravanas y nuevas tiendas de campaña, y advierte del frío, el hambre y las enfermedades que amenazan la vida de miles de niños y ancianos.