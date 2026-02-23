En un testimonio de compromiso personal y político, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, relató la complejidad de sostener encuentros directos con quienes fueron responsables de actos violentos contra sus seres queridos y contra los héroes de la Patria. Explicó que este sacrificio personal es un paso necesario para consolidar la soberanía y la independencia heredada de los Libertadores, anteponiendo siempre el bienestar de la Nación por encima del dolor individual.

La Mandataria Encargada subrayó que estos esfuerzos de diálogo buscan proteger el futuro de la juventud venezolana, motor principal de la reconstrucción nacional.

Al recordar que en episodios de confrontación política «todos los venezolanos perdimos», instó a la unión de todo el país para resguardar el proceso de convivencia actual. «Por nuestros hijos y por el futuro; nuestra brújula es la paz» concluyó.

Prensa Presidencial