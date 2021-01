Lo solicitan y le agradecen: Un japonés se alquila a otras personas para «no hacer nada»

Shoji Morimoto, un hombre de Tokio de 37 años, que se alquila a otras personas para no hacer nada, se ha convertido en una persona popular, que recibe calificaciones positivas y gratitudes por su servicio, informan medios locales.

Desde junio del 2018 Morimoto se promociona como una persona que puede «comer y beber, y dar comentarios simples, pero no hacer nada más». Durante este período de tiempo recibió más de 3.000 solicitudes. Inicialmente ofreció sus servicios de «alquilar a una persona que no hace nada» de forma gratuita, pero actualmente cobra alrededor de 100 dólares por solicitud.

Morimoto Shoji in #Tokyo rents himself out ‘to do nothing’ – just to be there and listen without judgement – sees a big demand.

