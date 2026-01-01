Logros históricos: Atención al pueblo venezolano marcó prioridad del Gobierno en 2025

El año 2025 estuvo marcado por la atención del Gobierno nacional al pueblo venezolano en el ámbito social y económico, específicamente; así lo reflejan los anuncios y la distribución del presupuesto nacional, con una asignación que supera el 77 % a la inversión social, que incluye además las áreas de salud, vivienda y educación.

El Estado se centró en la consolidación de la recuperación y el crecimiento, ante las sanciones externas. De hecho, tanto el presidente de la República, Nicolás Maduro, como la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacaron en diferentes oportunidades que el país se mantuvo en la senda del crecimiento económico, proyectándose incluso como una de las economías de mayor expansión en Suramérica en 2025. Asimismo, aseguraron que durante 17 trimestres consecutivos creció la economía en el país.

La Agenda Económica Bolivariana y sus 14 motores fueron la directriz principal, enfocadas a su vez en la ampliación de las fuerzas productivas, que incluyeron la promoción de pequeños, medianos y grandes actores económicos, sin dejar de lado a los emprendedores ni a la economía comunal, en un esfuerzo por aumentar la producción nacional de rubros esenciales y diversificar la oferta exportable.

Un elemento importante ha sido el fortalecimiento de la economía comunal, con líneas estratégicas orientadas a la autogestión, la expansión de instrumentos de financiamiento propios como los bancos comunales y la integración de estas estructuras en la planificación productiva del país.

Atención social, salud y vivienda

La alta proporción del presupuesto destinada a lo social subrayó la prioridad otorgada a las Misiones y Grandes Misiones como herramientas de atención directa a la población.

Con más del 77 % del Presupuesto Nacional dirigido a la inversión social, el Gobierno nacional buscó garantizar la cobertura de servicios básicos y la protección de los derechos sociales.

De igual modo, se mantuvo el enfoque en la gratuidad del sistema público de salud, que junto con el de educación, superó el 80 % de cobertura. Los programas de prevención y atención de enfermedades específicas, así como el fortalecimiento de la red ambulatoria y hospitalaria, son los objetivos centrales.

Aunado a ello, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) se consolidó como el programa bandera en este sector, con el objetivo de continuar la construcción y entrega de unidades habitacionales. Los esfuerzos se alinean con la meta de democratizar el espacio urbano y edificar la «oferta urbana del socialismo».

Además, se fortaleció el sistema de Misiones y Grandes Misiones como planes sociales clave, con el uso de herramientas como el Carnet de la Patria para ampliar el alcance de los programas de subsidio y protección directa.

Educación gratuita

El sector educativo mantuvo con la directriz de garantizar el acceso universal y gratuito, por lo que se ratifica la política de restitución de la gratuidad en la educación, con el sistema público que mantiene una cobertura superior al 80 %.

Como parte de las Siete Transformaciones (7T), ha habido un esfuerzo notable en la inversión en ciencia y tecnología, que incluye la ampliación de la infraestructura tecnológica, con menciones específicas a la implementación de tecnología 5G y el desarrollo de proyectos desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

Ámbito social y participación popular

La gestión social de 2025 puso un fuerte acento en la participación y el fortalecimiento de las estructuras de base. El Gobierno nacional promovió la ampliación de la participación popular a través de mecanismos como las Consultas Populares Nacionales, que permitieron a las Comunas elegir y decidir sobre los proyectos de obra pública y gestión.

Las líneas estratégicas para el Gobierno Comunal se enfocaron en fortalecer el sistema de planificación comunal, que articulan las Agendas Concretas de Acción (ACA) y el 1×10 Comunal para garantizar que la acción social llegará de forma directa y constante a las comunidades más vulnerables, con el apoyo de las Bases de Misiones Socialistas.

Aunado a ello, se reimpulsaron los Cuadrantes de Paz por medio de la Misión A Toda Vida Venezuela y ha sido una línea de acción constante, que integra un abordaje social (cultura, deporte, salud) en zonas priorizadas, además del componente de seguridad.

Para este 2026 el Gobierno Nacional seguirá el fortalecimiento de todas estas atenciones, de manera que este nuevo año la atención del pueblo venezolano sea la primera prioridad de las autoridades.

F/VTV