«¡Los estoy vigilando!»: Trump pide no subir los precios del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red Truth Social advirtiendo a los especuladores que mantengan bajos los precios del petróleo.

Recordando a George Orwell y su frase mas destacada de su obra 1984, «El Hermano Mayor te está mirando» (Big Brother is watching you), Trump hace su versión del siglo XXI al decir: «¡Todos mantengan bajos los precios del petróleo! ¡Los estoy vigilando!», agregando que no hacerlo significaría caer en manos del enemigo. «¡No lo hagan!», concluyó.

Inmediatamente después, publicó otro mensaje, esta vez dirigido al Departamento de Energía estadounidense, exhortando a aumentar la extracción de crudo. «Al Departamento de Energía: ¡Perforen, chicos, perforen! ¡Y digo ahora!», escribió.

El secretario del Departamento de Energía, Chris Wright, respondió al mandatario a través de su cuenta de X, asegurando que estaban en poniendo en marcha la orden, además de reafirmar la robustez de la seguridad energética de la nación norteamericana: «¡Ya estamos en ello! Gracias al liderazgo del presidente Trump, la seguridad energética de Estados Unidos es más sólida que nunca».

F/RT