Los líderes mundiales firman el acuerdo de paz de Gaza

Multipolaridad

Durante la cumbre de paz celebrada en Sharm el Sheij, Egipto, líderes internacionales firmaron un acuerdo para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza. Entre los participantes estuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente egipcio, Abdulfatah al Sisi; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quienes mediaron en las negociaciones entre Hamás e Israel.

Trump fue el primero en firmar el documento, seguido por los demás mandatarios. Al momento de la firma, el líder estadounidense destacó la importancia histórica del acuerdo y señaló que se evitaría que conflictos en Oriente Medio escalen a un conflicto mundial.

El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre como parte de la primera fase del plan de paz impulsado por Trump. A partir de esa fecha, Hamás contaba con un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes sobrevivientes y entregar los cuerpos recuperados de los fallecidos.

Este 13 de octubre, Hamás cumplió con la liberación de los cautivos en dos grupos: el primero integrado por siete personas y el segundo por 13. La medida representa un paso clave en la implementación del acuerdo y en la estabilización de la región.

El pacto refuerza los esfuerzos diplomáticos internacionales para consolidar la paz en Gaza y establece un marco de cooperación entre las partes involucradas para prevenir nuevas hostilidades.

